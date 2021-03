Il Bari archivia la pratica Paganese con un secco 2-0

BARI - PAGANESE 2-0



BARI (1-4-2-3-1): Frattali, Semenzato, Minelli, Di Cesare (C), Perrotta, Bianco, De Risio, Marras, Mercurio (64' Cianci), Rolando (46' D'Ursi), Antenucci (64' Lollo). A disp.: Marfella, Fiory, Dargenio, Candellone, Pinto, Ferrante, Colaci, Manè. All. M.Carrera

PAGANESE (1-3-5-2): Baiocco, Schiavino, Sbampato, Sirignano (C) (53' Mattia), Carotenuto, Onescu, Bramati (68' Gaeta), Zanini, Squillace, Raffini (76' Mendicino), Guadagni (76' Diop). A disp.: Bovenzi, Fasan, Bonavolontà, Di Palma, Cigagna, Curci, Antezza, Volpicelli. All. R. Di Napoli

ARBITRO : Caldera di Como

RETI: 20' Bianco, 60' D'Ursi

BARI - Il Bari scende in campo con l'imperativo della vittoria. Nelle ultime quattro gare è stato raccolto un solo punto e oggi l'opportunità di guadagnare i 3 punti non deve mancare. L'avvio gara è promettente per i ragazzi di mister Carrera che corrono determinati attaccando la Paganese. Al 20' ci pensa Bianco ad aprire le marcature. Con l'1-0 si semplifica il gioco per il Bari che continua a pressare gli avversari a tutto campo. Nella ripresa i biancorossi sono sempre vigorosi e vengono premiati con il 2-0 firmato da D'Ursi. Non mancano i contrattacchi della Paganese che vuole accorciare il risultato. Il Bari mantiene alta la concentrazione e non cade nel tranello della provocazione. Suda, copre e occupa bene gli spazi per le ripartenze. La Paganese tenta il forcing finale ma il Bari non collassa, anzi, imposta e continua fino alla fine a dettare un gioco pulito che leggitima il premio finale.