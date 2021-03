Settima sconfitta stagionale del Bari sempre più in crisi di gioco e risultati

CATANZARO - BARI 2-0

CATANZARO (1-3-5-2): Di Gennaro, Contessa, Corapi (C) (7' Baldassin), Martinelli, Curiale, Verna, Fazio, Scognamillo, Di Massimo, Carlini, Garufo. A disp.: Branduani, Jefferson, Parlati, Molinaro, Pierino, Evacuo, Gatti, Riccardi, Grillo, Casoli, Porcino. All. A.Calabro

BARI (1-4-2-3-1): Frattali, Semenzato, Sabbione, Di Cesare (C), Perrotta, Bianco, Maita, Marras (81 De Risio), Antenucci, D’Ursi (60' Rolando), Cianci (88' Mercurio). A disp.: Marfella, Fiory, Dargenio, Candellone, De Risio, Minelli, Pinto, Lollo, Colaci. All. M. Carrera

ARBITRO : Marcenaro di Genova

RETI: 51' Di Massimo, 93' (rig.) Evacuo.

BARI - Nella trentaduesima giornata del campionato di serie C, presso lo Stadio "N. Ceravolo" di Catanzaro si sfidano la terza e la quarta in classifica del girone C. Le attese sono di alto contenuto tecnico/tattico per le sfidanti che vanno alla ricerca di un miglior piazzamento ai fini dei play off. Nel primo tempo, le azioni degne di cronaca sono piuttosto rare che poche. Una per parte, con Frattali più impegnato rispetto a Di Gennaro. Si gioca con la testa timorosa e le gambe poco reattive. Non manca la fisicità tipica di questa categoria in campo. Il terreno di gioco appare pesante ma è presto per rinunciare alle corse. Al Bari mancano le giuste geometrie per la buona costruzione delle azioni. Insomma, si evidenzia la crisi in corso per i ragazzi di mister Massimo Carrera. Vola il tempo e le squadre guadagnano il te caldo negli spogliatoi. Nella ripresa il Catanzaro alza il ritmo gara e passa in vantaggio. Al 51' Carlini tira verso la porta e la difesa del bari devia sui piedi di Di Massimo che realizza l'1-0. Per il Bari tutto si complica anche se non manca l'immediata reazione. Si avanza guadagnando terreno e si sposta il baricentro del gioco. Il Bari attacca ma non riesce a filtrare tra le strette maglie giallorosse. Il Catanzaro pensa alle ripartenze e punge senza procurare dolore. Le gambe diventano sempre più pesanti, anche per le 3 gare disputate in 7 giorni. Mancano pochi minuti al termine e saltano gli schemi. All'88' staffetta tra Cianci e Mercurio, entrambi baresi purosangue. Al 93', in pieno recupero, Di Cesare sgambetta in area Casoli e Evacuo trasforma il calcio di rigore firmando il suo personale record di 200 gol tra i professionisti. Per il Bari è notte fonda e continua la crisi.