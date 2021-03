Il Bari pareggia e mostra evidenti segnali di difficoltà

BARI - CASERTANA 1-1

BARI (1-4-2-3-1): Frattali, Semenzato, Di Cesare (C), Perrotta, Sarzi (41' Sabbione), De Risio, Maita, Marras, Antenucci, D’Ursi, Cianci. A disp.: Marfella, Fiory, Rolando, Dargenio, Candellone, Minelli, Lollo, Colaci, Mercurio. All. M.Carrera

CASERTANA (1-4-3-3): Avella, Santoro, Carillo (C), Ciriello, Matese, Hadziosmanovic, Turchetta, Varesanovic, Cuppone, Pacilli (64' Rosso), Rillo. A disp.: Dekic, De Sarlo, De Vivo, Matos, De Lucia, Longo. All. F. Guidi

ARBITRO : Bordin di Bassano del Grappa

RETI: 25' D'Ursi, 46' Carillo

BARI - Giunti alla trentunesima giornata del campionato di serie C, il Bari ospita al San Nicola una Casertana in difficoltà che promette battaglia. Il Bari cerca il riscatto dopo le due sconfitte consecutive e le sei in campionato. L'attegiamento iniziale del Bari appare positivo e dopo qualche buona occasione d'attacco giunge il premio. Al 25' D'Ursi riceve palla al limite dell'area grande, leggermente defilato, e calcia d'esterno indirizzando la stessa palla verso il sette difeso da Avella. Con il vantaggio il Bari si tranquillizza e apparentemente non concede tregua alla Casertana. Gli ospiti non hanno più nulla da perdere e iniziano a guadagnare profondità di gioco. Le squadre duellano senza eccessive coperture e cresce lo spettaccolo. La Casertana prende coraggio e il Bari molla la presa. Al 46' il cross del cursore ospite scavalca la difesa del Bari e raggiunge Carillo che ringrazia pareggiando facilmente. Nella ripresa si manifesta il festival degli errori difensivi per il Bari. La Casertana ha più occasioni del Bari per vincere e continua coraggiosamente ad attaccare. In qualche azione d'attacco il Bari sfiora il raddoppio ma le azioni più pericolose sono create dalla Casertana che riparte costantemente e raggiunge la superiorità numerica in attacco. Nel finale Frattali salva il mediocre risultato del pareggio grazie all'istintiva deviazione. A seguire la Casertana si riversa tutta nella metacampo del Bari e guadagna il meritato e ambito pareggio. Il San Nicola continua a essere terra amata dai forestieri.