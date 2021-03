Centro di Formazione Federale: nasce il nuovo "Stadio dell'Amicizia" di Capurso

Dopo appena quattro mesi, sono terminati ufficialmente oggi i lavori che hanno dato alla luce il nuovo Stadio dell’Amicizia di Capurso, Centro di Formazione Federale del Comitato Regionale Puglia LND.

Con la “consegna delle chiavi” da parte dell’azienda aggiudicataria dell’appalto Italgreen al Sindaco Michele Laricchia, il Comune di Capurso adesso potrà disporre di un impianto dotato di nuovissimo manto artificiale erboso di ultima generazione, moderne panchine posizionate sul fronte opposto rispetto alla tribuna e nuovi servizi igienici destinati al pubblico.

Il manto dell’impianto è composto da 14cm di pietrisco, 4cm di graniglia e 3cm di sabbia. Sopra c’è uno strato di 6cm composto di sabbia, che costituisce l’intaso di stabilizzazione per zavorrare il manto a terra. Si tratta di un intaso vegetale composto da fibre di cocco e sughero, che serve a dare maggiore morbidezza al manto naturale.

Questo lavoro è frutto dell’accordo siglato quattro anni fa tra il Comune di Capurso, la Lega Nazionale Dilettanti e il Comitato Regionale Puglia LND.

All’inaugurazione virtuale dell’impianto, che coincide con il primo giorno di “zona rossa” per la Regione Puglia, hanno partecipato il Presidente del C.R. Puglia LND Vito Tisci, il Sindaco di Capurso Michele Laricchia, l’ex primo cittadino Francesco Crudele, l’Assessore ai Lavori Pubblici Giovanni Calabrese, il Vice Sindaco Vito Ricci e per la Lega Nazionale Dilettanti l’ing. Giacomo Pompili.

Una volta terminato il periodo di emergenza sanitaria dovuto alla diffusione del Covid-19 su tutto il territorio nazionale, il Centro di Formazione Federale di Capurso debutterà con una cerimonia ufficiale alla presenza delle autorità sportive e potrà essere finalmente utilizzato dal Comitato Regionale Puglia LND per gli allenamenti delle Rappresentative Regionali.

Lo “Stadio dell’Amicizia”, considerata pure la sua posizione strategica nella geografia pugliese, potrà diventare prossimamente la sede delle finali delle coppe regionali e delle principali manifestazioni sportive organizzate dal C.R. Puglia LND.

«Oggi realizziamo un sogno. Abbiamo sempre creduto nelle potenzialità dell’impianto di Capurso – confessa Vito Tisci –, uno stadio che diventerà il punto di riferimento per tutte le nostre attività future. Voglio ringraziare per la fattiva collaborazione Francesco Crudele e Michele Laricchia, che in questo percorso si sono avvicendati al vertice del Comune di Capurso, sostenendo e promuovendo questa iniziativa con tutte le forze a propria disposizione».