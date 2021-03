Il Bari perde contro la capolista Ternana dopo 82' di gloria

TERNANA - BARI 2-1

TERNANA (1-4-2-3-1): Iannarilli, Defendi (C), Boben, Kontek, Mammarella, Proietti (56' Paghera), Palumbo (78' Darmian), Partipilo (77' Raicevic), Falletti, Furlan (55' Peralta), Vantaggiato (62' Ferrante). A disp.: Casadei, Celli, Russo, Suagher, Onesti, Salzano, Frascatore. All. C.Lucarelli

BARI (1-4-3-3): Frattali, Semenzato, Di Cesare (C) (78' Minelli), Perrotta, Sarzi, Bianco, De Risio, Rolando (79' Sabbione), Maita, Candellone (56' D'Ursi), Cianci (79' Antenucci). A disp.: Marfella, Fiory, Dargenio, Rutigliano, Lollo, Colaci, Mercurio. All. M.Carrera

ARBITRO : Zufferli di Udine

RETI : 2' Maita, 82' Kontek, 96' Defendi.

TERNI - Sfida tra squadre ambiziose dal sapore antico. La spunta nel finale la Ternana con l'aiuto del Bari che inspiegabilmente retrocede territorialmente e favorisce l'assalto della capolista. La gara appare in discesa per il Bari grazie all'incursione di Maita che piazza un fendente, al 2'. Il Bari costruisce il gioco e la Ternana appare in difficoltà. Si duella con alto tono agonstico e i numerosi ex di turno, quasi tutti accasati a Terni, si esaltano alla ricerca del gol. Ci prova Vantaggiato, al 29', ma il palo gli nega la gioia. Capitan Defendi macina, come al solito, chilometri e copre bene gli spazi. Tutto sommato il Bari mantiene bene e gira la palla a tutto campo. Nella ripresa si assiste alla stessa trama di gioco nel primo quarto d'ora. A seguire, spuntano gli affanni del Bari che spazza lungo la palla senza idee chiare che evidenziano la stanchezza fisica. La Ternana avanza il baricentro e alza il ritmo gara. Di Cesare s'infortuna al 78' e De Risio sgancia la marcatura su Kontek che raccoglie di testa l'invito su calcio d'angolo e pareggia. Il Bari è ancora in difficoltà e l'entrata dell'esperto Antenucci non favorisce il gioco offensivo. In pieno tempo di recupero Defendi conclude a volo firmando la marcatura della vittoria.