Doppia sberla del Potenza a un Bari disorientato

BARI - POTENZA 0-2

BARI (1-4-2-3-1): Frattali, Celiento, Minelli, Perrotta, Sarzi, De Risio, Lollo (70' Bianco), Marras, Antenucci (C), D’Ursi (57' Rolando), Cianci. A disp.: Marfella, Fiory, Di Cesare, Dargenio, Rutigliano, Candellone, Pinto, Colaci, Semenzato, Mercurio. All. M.Carrera

POTENZA (1-4-3-1-2): Marcone, Coccia, Mazzeo (76' Conson), Gigli, Baclet (61' Salvemini), Zampa, Di Livio (76' Volpe), Coppola (C) (48'Sandri), Di Somma, Bucolo, Sepe. A disp.: Santopadre, Noce, Panico, Romero, Lauro, Salvemini, Nigro, Fontana, Cavaliere. All. F.Gallo

ARBITRO : Di Graci di Como

RETI : 10' (rig.) e 34' Baclet,

BARI - Nella ventinovesima giornata del campionato di Lega Pro, Serie C, al San Nicola si confrontano Bari - Potenza con l'intento di guadagnare punti utili in classifica. Al Bari l'impegno iniziale di costruire un gioco offensivo con il rischio di concedere pericolosi spazi. Di contro il Potenza usa il metro per occupare preziosi centimetri di campo. I baresi faticano a scavalcare il centrocampo e i potentini ripartono con decisione su ogni azione. L'attacco barese è puntualmente presidiato con superiorità numerica dai difensori rossoblu. Manca l'estro di Marras che viene sempre anticipato mentre Antenucci non riesce a servire la punta centrale Cianci. Mancano le fludificazioni dei laterali e per il Bari diventa tutto più difficile. Al 10' Celiento tocca la palla con le mani in area e Baclet ringrazia trasformando il calcio di rigore. A centrocampo dominano le maglie del Potenza e nei rari casi di attacco del Bari sulla palla arriva sempre il raddoppio. Il Potenza non si accontenta e prova a divertirsi creando, al 34', una giocata da manuale del calcio. Dopo la triangolazione riceve palla Baclet che firma la personale doppietta. Nella ripresa il Potenza si posiziona in campo con ordine e gioca con calma. Chiaro l'intento degli ospiti di fare allungare il Bari. Al 58' Antenucci riceve in area piccola ma il tiro è deviato da Marcone. La gara è sempre più difficile per il Bari che vede correre gli avversari come saette. Antenucci non calcia bene l'invitante occasione e al 66' Cianci calcia un bolide centrale che viene domato da Marcone. Cresce il forcing barese con continui assalti disordinati. Crea vivacità Rolando ma il centro-attacco barese è assente. Al 90' Marras viene espulso per un fallo di recupero palla e la gara termina dopo 5' di recupero.