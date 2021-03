Missione compiuta, Juve Stabia - Bari 0-2

JUVE STABIA - BARI 0-2

JUVE STABIA (1-3-5-2): Russo, Elizalde (86' Esposito), Garattoni (76' Oliva), Scaccabarozzi, Marotta, Mule’, Berardocco (64' Guarracino), Troest (C), Vallocchia, Caldore (65' Suciu), Borrelli (76' Ripa). A disp.: Lazzari, Gianfagna, Lia, Rizzo, Iannoni, Bovo. All. P. Padalino

BARI: (1-4-2-3-1): Frattali, Celiento, Minelli, Perrotta, Sarzi, Lollo, De Risio, Marras (69' Rolando), Antenucci (c), D’Ursi, Cianci (86' Candellone). A disp.: Marfella, Fiory, Di Cesare, Dargenio, Rutigliano, Pinto, Colaci, Semenzato, Mercurio. All. M. Carrera

ARBITRO : Perenzoni di Rovereto

RETI : 43' e 47' Marras

Turno infrasettimanale che premia il Bari in una gara giocata a viso aperto da entrambe le squadre. Nel primo tempo gli atleti si sfidano senza particolari tensioni e producono un gioco piacevole. Non ci sono schemi da catenaccio e il Bari ne giova per la maggiore qualità tecnica. Marras è il faro di riferimento e Antenucci si sacrifica arretrando e servendo continuativamente la palla a D'Ursi e Cianci. La Juve Stabia scheggia il palo con un tiro da lontano e il Bari prende le misure della porta. Il gioco dei biancorossi è armonico con l'intento di colpire al momento giusto. Di contro la squadra di casa costruisce azioni d'attacco che vengono ben contenute dalla retroguardia barese. Al 43' viene premiato il guizzo di Marras che s'incunea in area, dove riceve palla, e tira secco in porta verso il portiere Russo che tocca la palla ma non riesce a evitare la rete dello 0-1. Nel secondo tempo riprende il gioco con la stessa intensità dei primi 45'. La Juve Stabia avanza il baricentro del gioco per pareggiare e nell'azione di ripartenza Antenucci, al 47', scambia due volte con Marras che ringrazia firmando la doppietta. Sullo 0-2 si semplifica il compito del Bari che gioca in lungo e in largo senza affanno. Nella difficoltà il Bari gira la palla facendo correre continuativamente gli avversari. Non ci sono veri pericoli sotto la porta di Frattali e per i galletti biancorossi tutto fila liscio. La partita si spegne dopo i 3' di recupero e per il Bari la missione è compiuta seppure radiosport annuncia la vittoria a Catanzaro dell'Avellino. Pertanto, non cambia il vertice della classifica che vede al primo posto la Ternana (62 punti) , al secondo l'Avellino (53 punti) e al terzo il Bari (52 punti).