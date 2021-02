Al Bari l'antico derby pugliese conquistato contro il Foggia

BARI - FOGGIA 1-0

BARI (1-4-2-3-1): Frattali, Ciofani (33' Semenzato), Minelli, Sabbione, Sarzi, Maita, De Risio, Marras, Antenucci (C) (75' Lollo), D’Ursi (63' Rolando), Cianci. A disp.: Marfella, Fiory, Perrotta, Dargenio, Rutigliano, Candellone, Celiento, Colaci, Mercurio. All. M. Carrera

FOGGIA (3-5-1-1): Fumagalli, Vitale (58' Garofalo), Gavazzi (C), Anelli, Curcio, D’Andrea (75' Balde), Germinio, Salvi (62' Dell'Agnello), Kalombo (75' Morrone), Di Jenno (58' Agostinone), Rocca. A disp.: Di Stasio, Galeotafiore, Moreschini, Iurato, Pompa, Cardamone, Nivokazi. All. M. Marchionni

ARBITRO : Feliciani di Teramo

RETI : 60' Cianci

NOTE : Al 28' espulso Maita per fallo di reazione

BARI - Derby pugliese vinto dal Bari con un gol del barese purosangue Cianci. Il primo tempo appare inizialmente a favore del Bari che imposta e aziona un gioco offensivo. Il Foggia lotta con vigoria e decisione nei contrasti tanto da innervosire i calciatori baresi. Al 28' casca nel tranello Maita che reagisce compiendo un fallo sull'avversario e guadagna anzitempo gli spogliatoi. Riprende il gioco e la trama non cambia, al 31' Kalombo duella con Ciofani e gli fa perdere l'equilibrio. Nella caduta il difensore barese rimedia un brutto infortunio con sospetta frattura della testa del perone destro. Calano gli spettri al San Nicola per il sospetto di un derby stregato. Invece, il Bari continua il proprio gioco senza pensare all'inferiorità numerica. Anche nella ripresa mancano vere azioni da gol fino al primo quarto di gioco. Al 60' il Bari guadagna un calcio di punizione dal limite dell'area grande e sulla palla si avventa l'attaccante Cianci che tira forte e preciso verso il sette difeso da Fumagalli. Seppure in vantaggio per 1-0 per il Bari la partita resta difficile. I cugini del Foggia vogliono il pareggio e il Bari accusa fatica e mantiene alta la guardia. Si prosegue con i biancorossi che scalano continuativamente le posizioni in campo in modo da non lasciare spazi vuoti al Foggia. Scorrono le lancette tra i crampi dei giocatori baresi e le velleità daune. Mister Carrera rafforza il centrocampo e guadagna l'importante vittoria nel derby pugliese. In classifica, crolla per la prima volta in campionato la capolista Ternana, riposa l'Avellino e il Bari rivede la seconda posizione a un solo punto.