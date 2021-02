Ssc Bari : Buona la prima di mister Carrera

BARI - MONOPOLI 1-0

BARI (1-4-3-3): Frattali, Ciofani, Minelli, Perrotta, Sarzi (76' Semenzato), Lollo (46' De Risio), Bianco (C), Maita (76' Mercurio), Marras, Candellone (68' Cianci), D'Ursi. A disp.: Marfella, Fiory, Dargenio, Rutigliano, De Risio, Celiento, Pinto, Colaci, Semenzato, Mercurio, Daugenti. All. M. Carrera

MONOPOLI (1-3-5-2): Satalino, Mercadante (C), Bizzotto, Starita (66' De Paoli), Piccinni (84' Liviero), Paolucci, Zambataro, Vassallo (66' Iuliano), Tazzer (76' Viteritti), Soleri, Riggio. A disp.: Oliveto, Taliento, Isacco, Alba, Nina, Guiebre, Basile. All. G. Scienza

ARBITRO : Colombo di Como

RETI : 82' Cianci

Nella prima gara guidata dal neo tecnico Massimo Carrera il Bari mostra buoni segnali caratteriali. Sin dall'avvio la pressione sui cugini del Monopoli è alta e costante. Il Bari costruisce gioco offensivo ma la prima vera occasione da gol è targata Monopoli. All'11' Tazzer colpisce il palo con Frattali battuto. Riprende il gioco con lo stesso tema biancorosso mentre i biancoverdi azzardano nelle ripartenze. Si evidenziano delle buone costruzioni di azioni con matrice barese. Nella difficoltà di inferiorità numerica la palla viene scaricata alla difesa che imposta con calma e avanza con ordine. Si notano veloci cambi di gioco che mandano in affanno il Monopoli. Sembra un buon Bari che si muove con un pizzico di fantasia in più rispetto al passato. Nella ripresa mister Carrera intuisce che serve nuova linfa. Entrano i purosangue baresi Cianci e Mercurio e il peso in avanti aumenta. Il Monopoli resiste e contiene l'avanzata del Bari per buona parte della partita. D'Ursi cerca la giocata vincente ma non riesce a segnare. Si pensa a un match in sordina e invece, all'82', Cianci risveglia tutti tuffandosi su una palla mal gestita da Satalino. L'1-0 esalta gli atleti di mister Carrera che corrono e mettono continua pressione alla retroguardia del Monopoli. Scade il 90' e nei 4' di recupero il Bari fortifica la zona nevralgica del campo maturando la vittoria che mancava dal 24 gennaio scorso.