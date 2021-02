Esonerato mister Auteri, fatale l'ultima sconfitta al San Nicola

Seppure immaginabile e forse inevitabile l'esonero di mister Gaetano Auteri è stato uficializzato oggi dalla Ssc Bari :

"SSC Bari comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra il Sig. Gaetano Auteri. La Società ringrazia mister Auteri, mister Cassia e mister Aprile, per l’impegno profuso e la professionalità sempre dimostrata, augurando loro un futuro denso di soddisfazioni umane e professionali."

Dal canonico annuncio della società giunge la triste notizia dell'esonero per mister Gaetano Auteri che come al solito paga in prima persona gli errori collettivi dell'intera Società Sportiva Calcio Bari. Si sa in questi casi quando i risultati non maturano come da programma o al di la dei risultati manca il giusto feeling all'interno dello staff calcistico il primo a pagare dazio è sempre l'allenatore. Comunque, per il Presidente del Bari Luigi De Laurentis la sofferta decisione era quasi obbligata. Serviva dare una sterzata, una scossa. Un chiaro avvertimento per gli atleti calciatori che ora non hanno più scuse. Si deve andare in campo convinti e determinati. Non si discutono solo i risultati che a volte sono imprevedibili ma la prestazione si. Quelle delle ultime gare sono molto discutibili. Poca concentrazione in campo e svarioni di vario genere sono all'occhio della tifoseria. Sfortuna, coincidenza e fatalità contano ma solo e dopo il massimo impegno agonistico. Forse domenica contro la Viterbese, fanalino di coda, questo non si è visto ed ecco perchè il Presidente De Laurentis ha avuto l'obbligo di intervenire seppure con dispiacere. Il futuro appare già chiaro, salvo imprevisti strani, sarà Massimo Carrera a guidare il Bari fino al prossimo giugno. L'ex giocatore del Bari è stato già contattato e definiti gli ultimi dettagli firmerà il contratto da allenatore.