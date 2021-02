Un Bari senz'anima regala alla Viterbese tre punti d'oro

BARI - VITERBESE

BARI (1-3-5-2): Frattali, Sabbione, Minelli, Perrotta, Ciofani, Maita, Bianco (C), De Risio, Semenzato (84' Sarzi), Citro (38' Candellone), D'Ursi (72' Marras). A disp.: Marfella, Fiory, Celiento, Pinto, Ferrante. All. Auteri

VITERBESE (1-4-3-3): Daga, Bianchi, Bensaja (c), Markic, Baschirotto, Bezziccheri (78' Simonelli), Tounkara (88' Rossi), Murilo, Salandria (87' Sibilia), Adopo (64' Besea), Camilleri (63' Mbendè). A disp.: Maraolo, Ricci, Menghi, Ammari, Menghi, Tassi, Porru. All. R.Taurino

ARBITRO : Di Cairano di Ariano Irpino

RETI: 83' Murilo

BARI - Il Bari deve vincere per mantenere la zona alta della classifica in una gara poco difficile. Di fronte un avversario di modesta valenza tecnica. Questo il mini pronostico che spesso in serie C non conta. Il Bari scende in campo privo di Di Cesare, Cianci, Antenucci, Andreoni, Rolando e Lollo per rispettive indisponibilità fisiche. L'avvio gara è blando e poco spettacolare. L'unica novità è data dallo schema tattico iniziale di mister Auteri che schiera due punte invece del solito tridente. Non ci sono azioni d'attacco degne di cronaca tranne due conclusioni in porta. Anche nella ripresa si nota poco agonismo e scarso gioco. E' un Bari in affanno che cerca la vittoria senza un pizzico di fantasia. Si spera nell'innesto di Marras ma così non sarà. Mister Taurino intuisce le grandi difficoltà del Bari e innesta forza in avanti. All'83' Murilo ne approfitta e segna il gol della vittoria. Il Bari è in tilt, manca la giusta tranquillità per continuare a giocare e pareggiare. Il mister del Bari recepisce una evidente difficoltà della propria squadra ma non riesce a rimediare. Ancora una volta sul campo amico del San Nicola il Bari getta la spugna e per la Viterbese matura la vittoria.