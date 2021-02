Sesto pareggio del Bari che ora rischia anche la seconda posizione

BARI-CAVESE 1-1

BARI (1-3-4-3): Frattali, Sabbione, Minelli (68' Citro), Di Cesare (C), Ciofani, Maita (54' Bianco), De Risio (79' Lollo), Rolando (54' Sarzi), Marras, Candellone, D’Ursi. A disp.: Marfella, Fiory, Perrotta, Celiento. All. G.Auteri

CAVESE (1-3-4-3): Kucich, Matino (83' Marzupio), Ricchi (74' Semeraro), Lulli (74' De Marco), Montaperto (63' Scoppa), Matera (C), De Franco, Bubas, Lancini, Natalucci, Gerardi (83' Calderini). A disp.: Russo, Favasuli, De Rosa, Gatto, Nunziante, Pompetti, Senesi. All. S. Campilongo

ARBITRO : Delrio di Reggio Emilia

RETI : 44' Bubas, 72' D'Ursi

BARI - Fuori per affaticamento muscolare Antenucci dentro la punta centrale Candellone sorretto da D'Ursi e Marras. Questa la prima novità dell'incontro dal pronostico facile. Bari seconda in classifica e Cavese fanalino di coda. I baresi guidati da mister Auteri hanno l'obbligo di vincere e iniziano la gara con una impostazione tattica offensiva. Di contro la Cavese non avendo nulla da perdere contrattacca per intimorire i galletti. Al 16' matura la prima vera occasione da gol con De Risio che dalla lunetta calcia bene ma colpisce in pieno la traversa. La Cavese di mister Campilongo copre bene gli spazi e evita pericolose conclusioni. Scorrono i minuti e per gli ospiti aumentano le chance di una gara positiva. Al 44' la Cavese recupera palla a centrocampo con Matera che rapidamente lancia un lungo cross a beneficio di Bubas che controlla e piazza un preciso diagonale che spiazza Frattali. Dopo i due minuti di recupero le squadre raggiungono gli spogliatoi sempre con il vantaggio per 0-1 della Cavese. Nella ripresa il Bari vuole rimediare alla sconfitta ma la Cavese è attenta e non concede granchè fino al 72' quando D'Ursi riesce a pareggiare con un colpo di testa. Il Bari spinge ancora per la vittoria mentre la Cavese si difende creando traffico nella propria metacampo. Si complicano le cose per il Bari che non riesce a incunearsi nell'area di porta avversaria. Al 90' Calderini viene atterrato da Lollo al limite dell'area e lo stesso Calderini calcia secco la punizione e becca la traversa. Nei sei minuti di recupero il Bari attacca ma appare senza idee precise e per la Cavese matura l'insperato pareggio al mitico "San Nicola". Sugli altri campi la capolista Ternana pareggia a Palermo e mantiene gli 11 punti di distacco dallo stesso Bari che resta in seconda posizione ma con soli 5 punti dall'Avellino che questa sera alle 20,30 sfida il Bisceglie.