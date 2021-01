Bari la sconfitta è di rigore

TERAMO - BARI 2-1

TERAMO (4-3-3): Lewandowski, Tentardini, Soprano, Arrigoni (C), Mungo (82' Ilari), Costa Ferreira (89' Cappa), Bombagi, Pinzauti (76' Gerbi), Vitturini, Santoro, Piacentini. A disp.: Valentini, D'Egidio, Trasciani, Romanucci, Di Francesco, Lombardi. All. M. Paci

BARI (3-4-3): Frattali, Ciofani (88' Citro), Sabbione, Di Cesare (C), Semenzato, De Risio (87' Maita), Lollo (76' Bianco), Rolando, Marras, Antenucci, Candellone (77' Sarzi). A disp.: Marfella, Fiory, Perrotta, Celiento, Minelli. All. G. Auteri

ARBITRO : Gualtieri di Asti

MARCATURE : 24' Antenucci, 74' e 80' Bombagi

NOTE : Espulso per doppia ammonizione al 73' Semenzato

TERAMO - Nella seduta di rifinitura l'ultimo innesto invernale Pietro Cianci si è infortunato e per la punta centrale, barese purosangue, l'esordio con l'amata maglia è da rinviare. Il Bari, comunque, scende in campo con attenzione e riesce a impostare il proprio gioco. I rimbalzi sul campo di gioco, in erba sintetica-naturale, sono diversi e per i giocatori del Bari meno abituati aumentano le difficoltà. Il Teramo sembra gradire la filosofia di gioco e mantiene il controllo evitando di subire l'eccessiva pressione. Al 24' Antenucci rompe gli equilibri e realizza la marcatura su ottimo invito di Marras. La gara aumenta di intensità e l'agonismo sale di tono. Si distingue Frattali per la padronanza della porta difesa e per la concentrazione. Nella ripresa tutto sembra a favore del Bari che ottiene un calcio di rigore. Marras calcia e Lewandowski para. Si susseguono diverse azioni che mettono in affanno le rispettive linee difensive. Al 72' giunge la svolta della gara con imprevedibili fasi di gioco. Il Teramo lancia una palla lunga da centrocampo che capita sul braccio di un difensore barese e per l'arbitro è certa l'intenzionalità. Si piazza sul dischetto capitan Arrigoni, il tiro è respinto da super Frattali ma Semenzato atterra l'attaccante teramano che guadagna il secondo calcio di rigore in pochi secondi. Per Semenzato scatta il cartellino rosso per somma d'ammonizioni. Questa volta tira Bombagi che pareggia in seconda battuta dopo la corta respinta di Frattali. Sale il nervosismo per i calciatori biancorossi che non riescono più a mostrare la loro evidente superiorità tecnica. L'entusiasmo è tutto del Teramo che all'80' ribalta il risultato grazie a una gran giocata di Bombagi che firma la personale doppietta. Negli ultimi minuti di gara il disordine regna in campo e con l'inferiorità numerica il Bari deve accettare la dura lezione. In classifica si allontana sempre più la capolista Ternana, vincente anche contro la Paganese, mentre il Bari conserva la seconda posizione.