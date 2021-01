Buona la prima di ritorno del Bari che sconfigge il Francavilla

BARI - V. FRANCAVILLA 4-1

BARI (1-3-4-3): Frattali, Ciofani, Sabbione, Di Cesare (C) (74' Minnelli), Andreoni (80' Semenzato), Bianco (74' De Risio), Lollo, Rolando, Marras (81' Sarzi), Antenucci (73' Citro), Candellone. A disp.: Merfella, Perrotta, Maita, Hamlili, Corsinelli, Montalto. All. G. Auteri

V. FRANCAVILLA (1-3-5-2): Crispino, Pambianchi, Zenuni (87' Carella), Castorani, Vazquez, Delvino, Franco (79' Tchetchoua), Caporale (80' Sparandeo), Nunzella (C) (87' Calcagno), Di Cosmo, Ciccone (88' Adorante). A disp.: Costa, Negro, Sarcinella, Celli, Maiorino, Buglia, Sparandeo, Magnavita. All. B. Trocini

ARBITRO : Maranesi di Ciampino

RETI : 34' e 68' Antenucci, 37' Castorani, 40' (rig) e 55' Marras.

BARI - Nella prima giornata di ritorno il Bari vince contro i cugini del Francavilla in una gara determinata. Il Francavilla affronta il Bari dopo una lunga serie (9) di partite positive. Nei primi minuti è il Bari a farsi subito notare con una azione pericolosa mentre il Francavilla si organizza per contrattaccare. Al 34' apre le marcature Antenucci che segna il suo decimo gol stagionale. La gioia dei galletti biancorossi dura poco perchè al 37' Castorani pareggia. Il Bari conduce il gioco e non si scoraggia. Al 40' viene assegnato dal direttore di gara Maranesi di Ciampino il calcio di rigore a favore del Bari. Cambia la designazione del solito rigorista Antenucci perchè sul dischetto si piazza Marras che realizza il 2-1. Nella ripresa è ancora il centro-attacco del Bari a dettare legge con le firme delle personali doppiette di Marras (55') e Antenucci (68'). Per il Francavilla è impossibile superare la corrazzata biancorossa che con Antenucci colpisce anche un palo. Con le numerose azioni d'attacco il Bari suggella l'importante vittoria. In classifica il comando appartiene sempre alla Ternana che vince per 1-0 contro la Viterbese mentre il Bari mantiene le distanze dalle terze Avellino e Catanzaro.