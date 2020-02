Jr Nba Fip League: venerdì prossimo a Bari il primo draft pugliese

La Puglia raddoppia, per l'edizione 2020 della Jr. Nba Fip League, il torneo in puro stile NBA riservato a studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo grado.

Non solo Bari ma anche Barletta fra le 12 sedi della manifestazione. Il via ufficiale è fissato per venerdì prossimo, 7 febbraio, a Bari, presso l'Istituto comprensivo Japigia 1 Verga di via Carabellese per il Draft Event: dalle 9,30 le trenta squadre di sei scuole medie del capoluogo saranno abbinate alle franchigie NBA e suddivise in Conference e Division. E non è un caso che la quarta edizione pugliese del torneo riparta da uno degli istituti che hanno aderito da subito con entusiasmo, per la lungimiranza della dirigente scolastica Patrizia Rossini che accoglierà i ragazzi assieme al personale docente.

Organizzata dalla National Basketball Association (NBA) e dalla Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) con il supporto dei Comitati Regionali FIP e sotto l’egida degli Uffici Scolastici regionali, la quinta edizione di Jr. Nba Fip League vedrà in campo quintetti misti composti da atleti e atlete nati nel 2007, 2008 e 2009, con possibilità di due fuoriquota rosa della classe 2006. Fra le novità di ques'anno, l'introduzione di un tetto massimo di atleti tesserati Fip, che non potranno essere più di sei. La Puglia è una delle tre regioni con due sedi, assieme a Toscana e Veneto: Ancona, Firenze, Genova, Livorno, Matera, Milano, Pesaro, Roma, Trieste e Venezia le altre città interessate. E dalla prossima edizione la Jr. Nba Fip League potrebbe abbracciare altre città pugliesi, per coinvolgere l’intera regione.

Dopo una prima fase a livello locale, le vincitrici dei tornei cittadini si ritroveranno a Montecatini nel Final Event di maggio, per contendersi l’Anello della vittoria, proprio come nella Nba dei campionissimi: «La Jr. Nba Fip League cresce – osserva la presidente del comitato regionale Fip Margaret Gonnella – anche grazie al supporto e alla passione della Puglia. Al Sud siamo stati precursori di questa manifestazione e quest'anno avremo addirittura due tornei distinti. È un campionato che funziona e che avvicina i ragazzi alla pallacanestro e ai loro idoli americani».

Saranno 450 gli studenti pronti a sfidarsi, in rappresentanza di sei istituti di Bari, in attesa del Draft Event della Bat: oltre all'Ic Japigia 1 Verga, ci sono le scuole Tommaso Fiore, Ic Massari-Galilei,Ic Ronchi, Ic Falcone-Borsellino, Is Michelangelo, quest'ultimo vincitore locale nel 2019 con Minnesota Timberwolves.