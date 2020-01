Basket, l’HBari2003 vince ancora: battuto il Palermo 67 a 38

La squadra barese vince anche contro il Palermo 67 a 38. Continua la fase positiva del gruppo sportivo del presidente Romito.

Oltre al risultato sportivo, il team dell’HBari2003 ha deliziato il pubblico presente con lo spettacolo, dal punto di vista atletico, del giocatore, ormai barese di adozione, Florent n’Goran, che con le sue “acrobazie" ha messo in evidenza la preparazione e la professionalità della squadra barese.

Un vero spettacolo! E' proprio il caso di dire: «In piedi o seduti nessuna differenza»

La squadra barese vola verso i play-off.

«Ma stasera - afferma il presidente Romito - la vittoria per noi ha un sapore ancora più speciale perché abbiamo accolto tra noi Matteo, un bambino, un piccolo uomo di 10 anni che la vita ha già messo alla prova in maniera importante. Matteo è affetto da una grave malattia per la quale gli è già stata amputata una gamba, ma proprio per questo motivo la nostra associazione e i nostri atleti vogliono essere testimoni che la vita va avanti sempre e comunque.Orgoglioso di voi ragazzi».

Il tabellino

Hbari2003 67

I ragazzi di Panormus 38

Parziali

16-8/10-8/26-8/15-14

HBari2003

Romito 2

Fasano E 5

Vitale 2

Caputo 2

Donvito 4

N'Goran 24

Lomagistro 2

Abdelkhalak 24

Borin 2

Todaro 0

Fasano P 0

Damato ne

All. Altieri - Cassano