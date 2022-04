Basket, Cus Bari vince a Francavilla: salvezza in C in tasca

Seconda vittoria nelle due gare del primo turno di playout e salvezza in tasca per il Cus Bari del basket nella serie C Silver che ieri sera ha superato la Fortitudo Basket Francavilla.

Impresa compiuta quindi per gli universitari baresi che concludono la loro avventura nel campionato senior 2021-22. E' il momento dei ringraziamenti, quindi, in casa cussina così come pubblicato su un post social ufficiale: "Grazie al capitano Niccolò Cuomo, a Fabio Argento, a Giuseppe De Giosa, a Emanuele Grittani, Davide De Astis, Ivano Ivona, Amedeo De Astis e Antonio Martellotta. Quindi gli Under Gabriele Lorusso, Alessandro Laudadio, Riccardo Cannarella, Marco Ravelli, Roberto Randazzo, Gabriele Pugliese, Michele Pesce, Alessandro Vernich, Gabriele Loprieno. Tutti protagonisti in grande o in piccola parte di quella che per noi è una grande vittoria stagionale. E poi ancora grazie agli altri under che hanno esordito in prima squadra: Giuseppe Di Palo, Silvio Di Ridolfo, Giuseppe Plantamura, Francesco Scorcia, Dino Montanarella e Pietro Amato.

È stato un anno molto particolare ma grazie a questi ragazzi e alla loro tenacia siamo riusciti a raggiungere un obiettivo importante", la chiosa finale.