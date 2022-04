Basket, il Cus Bari verso le finali dei campionati universitari

Dal 17 al 21 maggio la sezione basket del Cus Bari sarà impegnata a Cassino (Fr) per le fasi finali dei Campionati Nazionali Universitari, che sono state conquistati dai baresi dopo 10 anni di assenza da questa competizione.

In questi campionati possono partecipare solo atleti iscritti alle rispettive università, sebbene militino in altre società nei campionati regolari. Così il roster barese, guidato da coach Simone Casorelli, è stato rimodulato con l’inserimento di giocatori impegnati nel campionato regionale C gold, C silver e serie D, tutti iscritti o all’Università degli studi di Bari “Aldo Moro” o al Politecnico. Così la formazione barese si è qualificata dopo aver superato il primo girone all’italiana contro le formazioni dei centri universitari di Foggia e Teramo e la sfida eliminatoria, con andata e ritorno, contro il CUS Lecce.

“Siamo soddisfatti di questa qualificazione – ha spiegato Giuseppe Vernich, coordinatore di sezione – che mancava da tempo. In gara ci saranno 8 compagini universitarie di tutta Italia, già essere tra queste per noi è un gran risultato. Ci stiamo organizzando per dare ai nostri giocatori tutte le possibilità per giocarsela al meglio”.

Guidata dal caposezione Pasquale Balena, nel Palavirtus di Cassino il Cus Bari dovrà vedersela inizialmente con le formazioni del girone B, ovvero Milano, Torino e Modena-Reggio Emilia. Nel girone A, invece, giocheranno Insubria (Varese e Como), Bologna, Pisa e Napoli. Le ultime classificate di ogni gruppo saranno eliminate, le prime due, invece, giocheranno le semifinali. Infine ci sarà la finale in programma sabato 21 maggio.