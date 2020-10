Circolo Tennis Bari campione nazionale: riconoscimento del Comune alle atlete under 14

Questa mattina il sindaco Antonio Decaro e l’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli hanno consegnato una targa come riconoscimento dell’amministrazione comunale alle giovanissime atlete della squadra under 14 del Circolo Tennis Bari, che lo scorso 27 settembre si è aggiudicata il titolo nazionale: Vittoria Paganetti, Daria Raimondo, Rebecca Digiovannantonio e Greta Bucaria.

Alla cerimonia hanno partecipato il loro maestro di tennis Michele Mizzi, il presidente regionale FIT - Federazione italiana tennis Francesco Mantegazza, la presidentessa del Circolo Tennis Bari Nicoletta Virgintino e i componenti della Commissione consiliare Cultura e Sport, presieduta dal consigliere Giuseppe Cascella.

“Siamo convinti che questo trofeo apra la strada a un futuro pieno di tanti altri successi - ha dichiarato il sindaco Decaro -. Permettetemi di dire però, che questa targa non è la celebrazione del vostro risultato sportivo, ma il riconoscimento che la nostra comunità vuole rendervi. Bari è orgogliosa di ciò che avete fatto, perché avete portato in alto il nome della nostra città attraverso la vostra attività sportiva, che per noi è molto importante. Com’è stato detto, infatti, il Comune è la casa dello sport: perché siamo convinti che lo sport, assieme alla scuola, aiuti i nostri bambini e ragazzi a prepararsi alla vita, a crescere, a rispettare le regole, a imparare i valori fondamentali che ci accompagneranno per sempre. Uno su tutti è quello per cui, se ci si impegna e si fanno dei sacrifici, è possibile raggiungere gli obiettivi prefissati. Oggi vi consegniamo questa targa perché la città vi è riconoscente, come lo è nei confronti del Circolo Tennis, una realtà di rilevanza storica indiscutibile per l’intera comunità”.

“Sono convinto che la targa che oggi vi consegniamo fra qualche anno finirà dietro tutte le altre presenti nelle vostre bacheche - ha commentato Pietro Petruzzelli -. Questo è ciò che vi auguriamo. Ci è sembrato giusto darvi un riconoscimento ufficiale della Città di Bari che attesti la nostra stima e il nostro affetto nei vostri confronti. Naturalmente parte del merito della vostra vittoria va al Circolo Tennis Bari, prestigiosa officina di talenti della nostra città con la sua storia, la sua tradizione e il suo prezioso lavoro.

Bari, negli ultimi anni, ha investito molto sul tennis ospitando alcuni tornei importanti, dall’Itf Nicolaus cup al torneo di Natale organizzato da tutti i circoli cittadini, e quest’anno dovremmo ospitare, dopo tantissimi anni, un ATP nel mese di novembre”.

“Per due di voi - ha aggiunto Giuseppe Cascella - si tratta di un “ben ritrovato”, visto che eravate tra le atlete presenti sabato scorso alla premiazione della quinta edizione del trofeo Nicolaus. Sono ormai sei anni che ci dedichiamo, dal punto di vista sportivo e culturale, alle eccellenze della nostra città, perché vogliamo che tutti si sentano profeti in patria. Quello odierno è un riconoscimento alla squadra, e quindi anche a chi vi ha seguito e vi ha portato fin qui in questi anni, prima fra tutti la presidentessa del circolo, Nicoletta Virgintino”.