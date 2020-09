Canoa, Meeting dei Giovani: Barion d'oro a Caldonazzo

Otto medaglie, quasi tutte d'oro. Il Circolo Canottieri Barion ha ottenuto le conferme che voleva, dal Trofeo Canoagiovani e Meeting delle Regioni disputato lo scorso fine settimana a Caldonazzo, in Trentino. Al consueto circuito annuale dedicato ai ragazzi tra gli 8 ed i 14 anni hanno partecipato in 800, in rappresentanza di 68 società: sette gli iscritti del circolo barese di molo San Nicola, di cui quattro saliti sul podio.

Nonostante le avverse condizioni meteo che hanno indotto gli organizzatori a ridurre il programma di gare, la 14enne Alessandra Centrone ha conquistato tre primi posti nel K1 Cadette B, due sui 200 metri ed uno sui 2000, scavando un netto divario fra sé e le avversarie. Addirittura un poker di ori per Cosimo Caterino, 12 anni, fra gli Allievi B: due affermazioni nel singolo, sui 200 e sui 2000, altrettante sulla corta distanza con il compagno Luca Valente, esordiente 12enne. Bronzo per il figlio d'arte Riccardo Carella, 14 anni, nel K1 Cadetti B 200 metri. Ma le classifiche di gara riferiscono pure di tre podi sfiorati dagli Allievi B Maria Chiara Tortora, 11enne, esordiente, e del coetaneo Gabriele Cavallone, anche in coppia con Valente.

Al di là dei risultati, è l'approccio dei gruppo ad aver colpito favorevolmente lo staff tecnico del Canottieri Barion: «Sono davvero contento – osserva l'allenatore Enrico Mastrandrea, che ha accompagnato i canoisti del Barion assieme all'altro tecnico Dario Bianchini – di come i ragazzi abbiano risposto alle avverse condizioni meteo, oltre che a questo difficile momento storico. Durante il periodo di lockdown i canoisti hanno continuato ad allenarsi intensamente anche da casa, e così sono riusciti ad arrivare in gran forma fisica a ridosso del meeting. Abbiamo dimostrato che la canoa barese è pronta a ritornare li dove merita, sul gradino più alto del podio».

Qualche individualità spicca più di altre, in attesa che maturino tutti secondo le rispettive potenzialità: «Alessandra Centrone in particolare, ha dimostrato – spiega Mastrandrea – di essere pronta ad affrontare le qualificazioni per la nazionale il prossimo anno. Nel panorama della canoa canadese, poi, Cosimo Caterino ha palesato il suo valore ed anche Riccardo Carella ha detto la sua. Vorrei però congratularmi anche con tutti gli altri, specialmente con gli esordienti: Mariachiara Tortora determinata a gareggiare ad alti livelli, e la mascotte Domenico De Palo, il più piccolo del gruppo con i suoi 10 anni».