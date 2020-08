CC Barion, canottaggio fra eccellenza e socialità

Un occhio all’eccellenza, l’altro all’attività per i soci. Il canottaggio è un’altra sezione del Circolo Canottieri Barion pronta ad ampliare la propria offerta sportiva, assieme a canoa e vela: più attenzione per giovani tesserati, più opportunità per gli sportivi d’ogni età.

Nuovo slancio per l’aspetto agonistico, che scava nel suo passato glorioso per offrire uno sbocco alle proprie promesse. E di questo passato ha scritto sicuramente pagine importanti Maria Cristina Rizzo, 52enne neo responsabile di sezione. Campionessa italiana nel quattro di coppia senior assoluti nel 1989, azzurra agli Europei del ’90, come singolista, orgogliosamente con i colori del Canottieri Barion: da atleta la nuova dirigente è stata ciò che il circolo barese di molo San Nicola vorrebbe diventassero i ragazzi di oggi. Pronti e ambiziosi, anche su scala nazionale e internazionale: «Partiamo – spiega Rizzo – da una ottima base nei settori agonisti e Cas. Ci sono prospetti di interesse ed un contesto stimolante. L’obiettivo è quello di una crescita graduale ma costante, che riporti i nostri talenti nel giro della nazionale juniores nel più breve tempo possibile. Ma guardiamo anche oltre: siamo all'inizio di un quadriennio importante che condurrà alle Olimpiadi». A coadiuvare la Rizzo nell’opera di coordinamento ci sarà Lorenzo Orlando, classe 1982, già vice campione del mondo 2003 nel quattro di coppia pesi leggeri: due eccellenze per puntare all’eccellenza.

Si lavora intanto per sviluppare l’offerta promozionale per i soci e per quanti vogliano accostarsi al canottaggio con la voglia di cimentarsi nella pratica di discipline affini ma non per questo meno affascinanti: sup e coastal rowing. Allo studio corsi ed incontri: le attività di sup, acronimo di “stand up paddle”, un modo di navigare in piedi su una tavola remando con una pagaia, sono coordinate da Giuseppe Santo Barile, quelle di coastal rowing, invece, da Massimo Biondi e Piercosimo Rizzo. Due istruttori, questi ultimi, che si sono già cimentati in una mini traversata del lungomare barese, a fine luglio: da molo San Nicola, sede del Barion, a San Giorgio con approdo sulla spiaggia. Una bella esperienza per una dozzina di sportivi, in equipaggi di singolo, doppio e quattro e con. L'auspicio è quello di ripeterla a breve e con praticanti sempre diversi.