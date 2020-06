FCI, Unpli e Autodromo del Levante: uniti per la ripartenza del ciclismo col progetto

Il ciclismo pugliese riparte nella Fase-3 con un entusiasmo ritrovato, nuovi stimoli ed interesse grazie al progetto “Camìn, Salut e Pedala”, nato dalla sinergia tra il comitato regionale FCI Puglia, l’Autodromo del Levante (gestito dalla società “Safe&Emotion”) e l’Unpli Puglia (l’unione delle Pro Loco regionali).

Il progetto intende promuovere la libertà di fare sport con un’attenzione rivolta alla sicurezza, al patrimonio culturale e turistico della Puglia. Grazie al lavoro certosino dei dirigenti pugliesi della Federciclismo e dell’Autodromo del Levante (struttura che si trova alle porte di Binetto, 20 chilometri dal capoluogo barese) si è riusciti a portare avanti questa iniziativa per consentire alle squadre giovanili pugliesi di pedalare lontano dal traffico veicolare ed essere assistiti dai tecnici rispettando le norme del distanziamento sociale.

L’iniziativa partirà ufficialmente questo fine settimana e si rinnoverà nel weekend di sabato 13 e domenica 14 giugno. Accedendo all’Autodromo in modo scaglionato e controllato, è possibile praticare sport, passeggiare in bicicletta, ma anche correre e camminare in un ambiente al sicuro e dotato di servizi ed assistenza.

A dare manforte a questa ripartenza dell’attività ciclistica regionale anche l’Unpli Puglia che organizza manifestazioni culturali, esposizioni e degustazioni gastronomiche, nonché una panoramica sulle tradizioni e le bellezze culturali della regione.

Le prime società giovanili pugliesi a varcare le porte dell’autodromo sono state la Pro. Gi.T. Cycling Team di Bari, l’Acd Terra di Puglia e l’Andria Bike di Andria, il Team Bike Revolution di Palo del Colle e il Ciclo Team Laerte di Laterza con al seguito un ridotto numero di tecnici e di accompagnatori autorizzati.

“Un doveroso ringraziamento per la disponibilità all’Autodromo del Levante che per la prima volta si è aperto ad eventi non soltanto prettamente motoristici – ha commentato Giuseppe Calabrese, presidente del comitato regionale Federciclismo Puglia –. Finalmente stiamo uscendo fuori dall’emergenza con le dovute cautele e ogni attività deve essere calibrata in sicurezza. Anche nelle altre regioni italiane si sta varando la possibilità di pedalare negli autodromi che sono luoghi ideali per il mantenimento delle distanze interpersonali assicurando al contempo i servizi essenziali. All’interno della struttura, sono disponibili ben 16 box nei quali possono sostare massimo due atleti, così come rendiamo obbligatorio l’utilizzo della mascherina prima di salire in bicicletta. L’autodromo si è reso disponibile ad organizzare in futuro una vera manifestazione agonistica. Così come dovremo strutturare le prossime competizioni soprattutto su base regionale e provinciale, in modo da ridurre al minimo gli spostamenti. Senza abbassare la guardia, questa opportunità è un segno di rinascita di tutta l’attività ciclistica in Puglia ed è il miglior viatico per ritrovare la normalità e fare quello che abbiamo sempre fatto con la promozione del ciclismo nella nostra regione”.