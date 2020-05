Il Cus Bari riapre in totale sicurezza

Lunedì 25 maggio, come da disposizione governativa, riaprirà il Centro Universitario Sportivo di Bari, con una particolare attenzione alla sicurezza di tutti, utenti e lavoratori, facendo a meno della piscina scoperta, ma sfruttando a pieno la grandezza della struttura.

“Siamo pronti a ripartire – ha affermato il presidente Antonio Prezioso -. Inizieremo con le attività agonistiche di alcune sezioni. Gli allenamenti si svolgeranno all’aperto, garantendo tutte le distanze previste dalle normative. Non saranno ancora disponibili gli spogliatoi, perché stiamo provvedendo a metterli a norma”.

Anche per quanto riguarda i corsi, lo staff del Cus è impegnato con gli ultimi accorgimenti. Il loro inizio è previsto nella prima settimana di giugno e si terranno, sfruttando gli ampi spazi del centro sportivo universitario, tutti all’aperto in modo che in tutta sicurezza chi frequenta il Cus potrà praticare sport in tranquillità. Lo staff del Cus è anche a lavoro per riproporre il centro estivo, sempre nel pieno rispetto delle linee guida che sono state fornite in merito. Anche in questo caso tutte le attività saranno svolte all’esterno. Solo per quanto riguarda il nuoto sarà a disposizione esclusivamente la vasca interna che, dopo essere stata svuotata, sarà riempita nei prossimi giorni in modo da renderla riutilizzabile dal 15 giugno. Per concedere comunque il piacere di stare al sole in relax, sarà allestito un punto solariumin prossimità dell’ingresso della piscina coperta. Particolare caratteristica di questa fase di riapertura del Cus Bari sarà l’accesso, che avverrà con un senso unico di marcia.

“Avendo molti metri quadri a disposizione e anche vari punti di accesso, abbiamo pensato di creare ingresso e uscita da due punti differenti, in modo tale da evitare incroci ed eventuali assembramenti. Vogliamo ripartire in piena sicurezza. E proprio per tale motivo stiamo predisponendo all’interno del Cus una cartellonistica dettagliata dove illustreremo tutte le buone pratiche per contenere la diffusione del virus”.

Tutto il personale del Cus, che in questi giorni è tornato a lavoro, è impegnato in corsi di formazione per il contrasto del virus. Dunque sarà una ripartenza all’insegna della sicurezza, resa tale anche dalla presenza di totem con gel disinfettante e la presenza di materiale per la sanificazione disponibile per ogni sezione, in modo che il materiale utilizzato possa essere condiviso senza rischi.

“Queste modalità di sicurezza sono state pensate sia per gli atleti che si alleneranno al Cus, sia per tutti i fruitori della struttura, ma anche per tutto il personale impegnato lavorativamente. È giusto che anche loro abbiano tutta la protezione possibile”.