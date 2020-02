Vela optimist: CC Barion, prime gare fra Trani e Crotone

Primi impegni agonistici per i giovanissimi velisti del Canottieri Barion, chiamati a gareggiare in Puglia e non solo. Recentissima la trasferta di Crotone per la partecipazione alla Carnival Race, uno degli appuntamenti più attesi di inizio anno, valevole come prima tappa del Trofeo Optisud. Sono scesi in acqua in tre, per il circolo barese di molo San Nicola: Nicolò Capone, Barbara Denicolò e Davide Gisel, tutti cimentatisi nella categoria Agonisti che raggruppa le classi dalla 2005 alla 2009.

Ben 211 i ragazzi ai nastri di partenza e, al di là dei risultati interlocutori, dal 159esimo posto per Capone (classe 2007) al 194esimo per Gisel (anche lui nato nel 2007), passando per il 183esimo di Denicolò (2006), una utilissima esperienza per ciascuno di loro: «Si è trattato – osserva l'allenatrice Emanuela Cazzaniga – di una regata molto impegnativa che ha messo tutti e tre a dura prova. Un bel test sopratutto per Barbara e Davide che si sono affacciati all'agonismo solo da un anno ed erano alla prima esperienza in una gara importante. Hanno tenuto duro e chiuso tutte le prove con risultati in crescendo. Tutto lascia dunque supporre che in futuro non potranno che far meglio».

Due di loro si sono tarati anche sul Campionato Zonale, la cui prima tappa si è disputata domenica 16 febbraio, a Trani: su 30 partecipanti, Capone si è piazzato 11esimo, mentre la Denicolò ha chiuso in 21esima posizione. E per la seconda tappa, in programma a Bari il 15 marzo, proprio con l'organizzazione del Canottieri Barion, la squadra guidata dalla Cazzaniga spera di essere ben più numerosa ed agguerrita: previsto l'esordio di alcuni ragazzi del gruppo della scuola vela del circolo, che non vedono l'ora di avviare i rispettivi percorsi agonistici.