Il Cus Bari si prepara ad ospitare la terza edizione della Coppa Campioni

Da giovedì 2 a domenica 5 aprile nel Centro Universitario Sportivo di Bari si svolgeranno la III edizione della Coppa Campioni, trofeo Italia yachts e il campionato zonale d’altura 2020, competizione valida ai fini della classifica Trofeo Armatore dell’Anno 2020 – Uvai e anche la 27^ del Campionato Zonale d’Altura Pugliese, trofeo don Ferdinando Capace Minutolo.

Organizzato dal CUS su mandato della FIV VIII Zona, cioè dalla struttura territoriale della Federazione Italiana Vela della Puglia, il Campionato d’Altura vedrà gareggiare le imbarcazioni qualificatesi dalle classifiche dei campionati invernali delle Città di Manfredonia, Bari, Brindisi, Gallipoli e Taranto. Saranno ammesse le prime tre di ogni raggruppamento, Regata/Crociera Regata e Gran Crociera.

“La Puglia essendo una regione lunga - ha affermato Stefano Antoncecchi, Capo Sezione Ufficiali di Regata - non permette un unico campionato. A questa competizione partecipano i vincitori di ogni singolo torneo. È una finale, tra i più talentuosi. Da tre anni lo abbiamo allargato anche a barche che hanno un curriculum velico importante, provenienti da altre flotte”.

Tra gli invitati quest’anno ci sarà anche l’imbarcazione estone Campione del Mondo ORC, la “Sugar” di Kikkas Ott e Montefusco Paolo. Presente, di diritto in quanto detentore dei due titoli della Coppa dei Campioni, la “Trottolina Bellicosa X 35” dell’armatore italo-tedesco Saverio Trotta. Si preannuncia una competizione ad alti livelli.

“L’idea di allargare la partecipazione anche a imbarcazioni non pugliesi nasce per dare la possibilità ai nostri equipaggi di confrontarsi con quelli delle migliori imbarcazioni di altre flotte.La regata è unica, poi alla fine in base alla classifica, il primo vincerà la Coppa Campioni, mentre il titolo di Campione zonale sarà comunqueattribuito al primo pugliese. Per ipotesi un pugliese potrebbe vincere l’uno e l’altro, se risultassevincitore inassoluto”.

Per rendere da terra godibile la competizione al pubblico, all’interno del Centro Universitario Sportivo saranno montati maxi schermi dove saranno trasmesse le immagini delle regate e il tracker (sistema gps presente su tutte le barche) darà la possibilità di seguire costantemente le imbarcazioni e l’evoluzione delle gare.