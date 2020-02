Parte oggi a Bari il progetto scuola “Scopri il surf in Puglia”

Dal 2017 il surf da onda e il paddle surf sono diventati sport nazionali rientrando nella Federazione Italiana Sci Nautico, Wakeboard e Surfing riconosciuta dal CONI, e nello specifico il surf sarà sport olimpico nel 2020.

Nasce così un progetto che lascerà entrare queste discipline sportive nelle scuole della Puglia in maniera del tutto gratuita

Proprio la Puglia è la prima ed unica regione al momento ad aver avuto l’opportunità di aderire a questo importante percorso e programma che proprio nella nostra terra ha trovato la fase progettuale.

Un’iniziativa che darà l’opportunità agli alunni delle scuole medie inferiori e superiori di conoscere altre realtà sportive anche durante l’orario curriculare, con l’obbiettivo di avvicinare al mare e alla pratica agonistica sportiva i ragazzi dagli 11 ai 18 anni.

Il progetto ha preso il via oggi presso il Liceo Classico Statale O. Flacco a Bari con un programma che prevede 4 incontri all’interno delle scuole e in orario curriculare, e 4 incontri in orario extra-curriculare in mare e presso le scuole Surf/Paddlesurf della provincia di Bari.

Tre le associazioni sportive riconosciute dalla Surfing FISW inserite in questo progetto, la Tanaonda Surf di Bari, la Big Aye sempre di Bari e la Freerider di Polignano a Mare mentre otto le strutture scolastiche che hanno richiesto e aderito al progetto su Bari e provincia.

Gli incontri sono diretti da tecnici federali e da un responsabile scolastico designato dall’istituto che ci ospita il progetto con un programma completo teorico e pratico che si concluderà a maggio.

Regole, storia, le gare di surf/paddle surf, come si diventa agonisti e tutela dell’ambiente, questi alcuni degli argomenti inseriti nel programma teorico che terminerà a marzo per lasciare spazio alla pratica in mare.