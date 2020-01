I circoli della LegaVela si riuniscono a Bari

Si terrà sabato prossimo a Bari l’Assemblea dei club aderenti alla Lega Italiana Vela, l’associazione riconosciuta dalla FIV che si occupa della promozione di eventi sportivi che mettono al centro dell’attenzione il club e il valore del guidone sociale. Un’attività iniziata nel 2015 con 21 circoli affiliati e che in soli quattro anni è cresciuta portando il numero dei club aderenti a 42 e alla definizione di un’attività sportiva con un circuito di regate strutturato su 4 tappe a cui si è andato ad aggiungere il Campionato Italiano di Club Under 21.



Dal 2017 l’Associazione conta anche sulla disponibilità di dieci imbarcazioni monotipo J70, grazie alla partnership con la LegaVela Servizi Srl che fornisce in uso ai club associati per le regate del circuito e gli eventi della classe. L’appuntamento di sabato prossimo è un momento importante per la vita associativa della Lega Italiana Vela e ci si aspetta una partecipazione in massa dei circoli aderenti.



“L’Assemblea dei club in programma a Bari – spiega il presidente della LIV, Roberto Emanuele de Felice – rappresenta un'occasione di condivisione importante. Oltre all’approvazione dei rendiconti, dobbiamo confrontarci sul programma delle regate del 2020, condividere una visione su come deve essere strutturata l’attività sportiva per andare incontro a quelle che sono le aspettative dei circoli. Dobbiamo individuare la strategia oggi più efficace per far comprendere il reale valore della loro partecipazione alle nostre manifestazioni che rappresentano sicuramente un appuntamento sportivo agonistico, ma soprattutto un’occasione per consolidare il senso di appartenenza e il valore del club”.