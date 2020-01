Pallanuoto, per la prima volta nella vasca del Cus Bari la squadra Under15

Domenica 19 gennaio alle 15:30 la squadra maschile under15 del Cus Bari giocherà in casa la seconda gara di campionato contro la formazione femminile del Waterpolo Bari.

Il Cento Universitario Sportivo barese, che da quest’anno è tornato nel settore della pallanuoto, dopo diversi anni di assenza, ha avviato un progetto sperimentale organizzando due squadre, una prima, militante in serie D e un’altra formata da giocatori classe 2005 e 2006, come di norma, ma anche da quelli sottocategoria, 2007 e 2008, che hanno scelto di iniziare a giocare con la squadra. Entrambe le formazioni sono allenate da Eugenio Orsi, ex giocatore di pallanuoto della vecchia Bari Nuoto, che in passato ha militato in serie B e vinto un campionato di serie C con la squadra del GP Modugno.

“L’under15 è una squadra alle prime armi – ha affermato il mister – che ha iniziato da pochi mesi a praticare questo sport. La maggior parte di loro proviene dai corsi del nuoto del Cus. Essendo uno sport molto complicato, c’è bisogno di fare molta esperienza e si trovano ad affrontare ragazzi che praticano questa disciplina già da molto tempo”.

Dopo la prima partita giocata a Giovinazzo, contro la Netium, che in vasca ha avuto un risultato non positivo per i biancorossi, la squadra di Orsi disputerà il primo match casalingo. Questa sarà una partita particolare perché sarà disputata contro la Waterpolo Bari femminile, squadra dello Stadio del Nuoto barese, che partecipa con un roster interamente al femminile, per dare possibilità alle atlete di competere in questo sport. Ma l’attenzione dei cussini, tatticamente, sarà ferma sui basilari.

“Stiamo portando avanti un percorso di crescita, cercando di consolidare le basi di questo sport e cercando di mettere in pratica quello che stiamo provando in allenamento. Faremo questo cominciando dalle nozioni base, dalle prime indicazioni tattiche che i ragazzi devono assimilare, per poi cominciare a costruire un progetto tecnico e tattico che pian piano va strutturato”.

Per il Cus Bari infatti la costituzione di una squadra under15 è l’inizio di un percorso sperimentale di crescita in questa disciplina sportiva. L’intento è quello di puntare sul vivaio, costituendo, si spera, il prossimo anno, anche un gruppo di giocatori under11.

“La pallanuoto sta prendendo sempre più piede in Puglia. La prima squadra è formata da giocatori esperti, quasi tutti universitari, con esperienze in altre società. Ma puntiamo sui giovani per il futuro. Stiamo cercando di formare una squadra di piccolissimi per creare un vivaio solido su cui costruire le basi della società”.