Parata di stelle alla Levante Race of Champions

Il 22 ci sarà una parata di stelle all'Autodromo di Binetto per la Levante Race of Champions, evento con cui si celebrerà il 30° anniversario della pista barese concepita dall'ing. Di Gioia ed ora gestita da Safe & Emotion su incarico di ACI Vallelunga .

Tanti i nomi di spicco dell'automobilismo mondiale.

La giornata sarà inaugurata dall'ing. Angelo Sticchi Damiani, Presidente dell'Automobile Club D'Italia e Vice Presidente della FIA, a compiere con lui il giro inaugurale sulla pista di Binetto ci sarà Antonio Giovinazzi, il pilota italiano Alfa Romeo F.1. Il rider MotoGP Michele Pirro, il giovane talento della Ferrari Driver Academy Antonio Fuoco, l'11 volte Campione Europeo e 13 volte Tricolore Velocità Montagna Simone Faggioli, il brand manager Alfa Romeo Alberto Cavaggioni, Matteo Bobbi ed Edo Vercellesi, le voci F.1 e Superbike di Sky Sport; giornalisti delle maggiori testate italiane come RAI e ANSA, dal mondo dello spettacolo l'appassionato pilota Ettore Bassi, l'ammirato e noto attore che non rinuncia la fascino di una gara nella sua Puglia, come Leo Di Angilla, il superlativo percussionista componente della band di "Jovanotti", saranno tra i protagonisti della giornata all'insegna della passione sportiva e dell'adrenalina della competizione che culminerà con la gara karting endurance di 4 ore.

Sarà un coro Gospel ad aprire la giornata pre natalizia del Levante Circuit, seguirà una sessione autografi, l'inaugurazione della sezione del "Fans Club Antonio Giovinazzi".

"Condividere questa ricorrenza con l'intera Puglia e non solo è una grande gioia, ma soprattutto avere ricevuto tante conferme è segno di una grande attenzione verso un impianto che significa molto per tutti gli appassionati di motorsport - sottolinea Ivan Pezzolla, direttore dell'Autodromo - Tanti nomi di spicco delle 2 e 4 ruote renderanno memorabile questo anniversario".