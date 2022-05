Bari, l'onda biancorossa della Deejay Ten

Un'onda di maglie bianche e rosse ha sfilato questa mattina tra le vie del centro di Bari per la sesta edizione della Deejay Ten, manifestazione sportiva di corsa organizzata da Koass Milano col patrocinio del Comune di Bari.

A due anni di distanza, si è tornati a correre per questo appuntamento itinerante per l’Italia e che – per l’edizione barese – ha riscosso un notevole quanto prevedibile successo. Due i percorsi cittadini da cinque e dieci chilometri. Su quest’ultimo circuito si sono disimpegnati il sindaco di Bari Antonio Decaro e l’assessore allo sport Pietro Petruzzelli.

All’arrivo, selfie con i cittadini in gara e con molti curiosi accorsi in centro per l’occasione. La foto ricordo conclusiva accanto a Linus, pseudonimo di Pasquale Di Molfetta, noto conduttore radiofonico e conduttore televisivo italiano, nonché direttore artistico di Radio Deejay dal 1996 e -dal 23 aprile 2020 – anche direttore editoriale del polo radiofonico del gruppo GEDI.