Bari, la carica dei settemila per la sesta Deejay Ten

Si viaggia verso quota settemila iscritti per la manifestazione di corsa Deejay Ten, in programma domani - domenica 29 maggio - nel centro di Bari. L'appuntamento è organizzato da Koass Milano con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Bari. Per questa sesta edizione, quarta barese, torna in Puglia l'iniziativa podistica ludico motoria maschile e femminile che si snoderà su percorso cittadino non competitivo di 10 km e 5 km. Sono ammesse alla 10 km solo le persone che - alla data di domani - avranno compiuto 16 anni. Alla 5 km invece potranno partecipare persone di ogni età e capacità. I bambini inferiori ai 12 anni devono essere accompagnati da un adulto. Non sono ammesse biciclette né qualsiasi altro mezzo di trasporto.

La quota di partecipazione (iscrizioni chiude lo scorso mercoledì 25 maggio) per tutti i partecipanti alla 5km, alla 10km e i bambini fino ai 12 anni dà diritto a Pettorale di gara, chip (usa e getta). assicurazione rc e assistenza medica, medaglia di partecipazione, sacca ristoro e T- shirt ufficiale della gara. Nel caso in cui avanzassero dei pettorali, saranno permesse le ultime iscrizioni oggi all’interno del Deejay Village fino ad esaurimento dei posti disponibili. La manifestazione si svolgerà, con qualsiasi condizione di tempo, su un percorso di 10 Km e 5km chiuso al traffico. Ogni chilometro sarà segnalato da un apposito cartello posizionato sul margine della strada. Il percorso verrà pubblicato sul sito ufficiale della gara. i pettorali e il pacco gara potranno essere ritirati presso il Deejay Village in Piazza della Libertà nei seguenti orari:

• sabato 28 maggio dalle ore 10.00 alle ore 20.00

• domenica 29 maggio dalle ore 7.00 alle ore 9.00

La partenza avverrà alle ore 9.30 da Corso Vittorio Emanuele II. Saranno possibili variazioni dell’orario di partenza in caso di esigenze televisive, sicurezza sul percorso o indicazioni da parte delle Istituzioni.

L’ingresso del partecipante nell’area di partenza non dovrà seguire l’ordine progressivo del pettorale ma è a riempimento. E’ previsto un punto di ristoro all’arrivo. AI partecipanti verrà consegnato un sacco ristoro da consumarsi fuori dalla zona di gara.

Il cronometraggio sarà a cura di SDAM. La misurazione dei tempi sarà effettuata con il sistema MyLaps-Bibtag che ogni atleta riceverà già applicato al pettorale di gara. Il chip è usa e getta per cui non va restituito.

Verranno comunicati e pubblicati on line i tempi di tutti i partecipanti in un elenco in ordine alfabetico come da normativa vigente. Il tempo massimo di gara è di 90 minuti, dopo tale orario non saranno

garantiti blocco del traffico e i servizi sul percorso.

IL PERSORSO DELLA DEEJAY FIVE:

· Corso Vittorio Emanuele II – Via Argiro PARTENZA della 5 Km

· Corso Vittorio Emanuele II – Via Benedetto Cairoli

· Corso Vittorio Emanuele II – Via Marchese Di Montrone

· Corso Vittorio Emanuele II – Via De Rossi

· Corso Vittorio Emanuele II – Via Quintino Sella

· Via Gaetano Latilla – Via Pasquale Villari

· Via Francesco D’Assisi – Piazza Massari

· Piazza Massari – Via Murat

· Corso Vittorio Veneto – Largo Fraccacreta

· Corso Vittorio Veneto – Via Bonazzi

· Corso Vittorio Veneto – Via Pantaleoni Maffeo

· Corso Vittorio Veneto – Via Pizzoli

· Corso Vittorio Veneto – Via Trevisani

· Corso Vittorio Veneto – Largo Colonnello Trizio

. Corso Vittorio Veneto – Via Brigata Regina GIRO DI BOA

· Ritorno

· Corso Vittorio Veneto – Piazza Federico II di Svevia

· Corso De Tullio – Strada Tresca

· Corso De Tullio – Vico C. Colombo

· Lungomare Imperatore Augusto – Via Venezia

· Lungomare Imperatore Augusto – Vico Corsioli

· Lungomare Imperatore Augusto – Piazza Mercantile

· Lungomare Imperatore Augusto – Molo S. Antonio

· Lungomare Imperatore Augusto – Via Vallisa

· Piazza IV Novembre – Piazza Del Ferrarese ARRIVO

IL PERCORSO DELLA DEEJAY TEN:

Corso Vittorio Emanuele II – Via Argiro PARTENZA della 10 Km

· Corso Vittorio Emanuele II – Via Benedetto Cairoli

· Corso Vittorio Emanuele II – Via Marchese Di Montrone

· Corso Vittorio Emanuele II – Via De Rossi

· Corso Vittorio Emanuele II – Via Quintino Sella

· Via Gaetano Latilla – Via Pasquale Villari

· Via Francesco D’Assisi – Piazza Massari

· Piazza Massari – Via Murat

· Corso Vittorio Veneto – Largo Fraccacreta

· Corso Vittorio Veneto – Via Bonazzi

· Corso Vittorio Veneto – Via Pantaleoni Maffeo

· Corso Vittorio Veneto – Via Pizzoli

· Corso Vittorio Veneto – Via Trevisani

· Corso Vittorio Veneto – Largo Colonnello Trizio GIRO DI BOA

· Lungomare Imperatore Augusto – Piazzale IV Novembre

· Corso Cavour – Piazzale IV Novembre

· Lungomare di Crollalanza – Molo San Nicola

· Lungomare di Crollalanza – Eroi del Mare

· Via Bozzi – Piazza Eroi del Mare

· Lungomare di Crollalanza – Piazza Eroi del Mare

· Largo Giordano Bruno – Via XXIV Maggio

· Lungomare di Crollalanza – Largo Giordano Bruno

· Lungomare di Crollalanza – Largo Adua

· Piazza Diaz – prol. Goffredo di Crollalanza

· Piazza Diaz RISTORO

· Piazza Diaz – Via Giandomenico Petroni

· Via Giandomenico Petroni – Via Dalmazia

· Via Giandomenico Petroni – Corso Sonnino Sidney

· Via Dalmazia – Via Spalato

· Via Dalmazia – Via Addis Abeba

· Via Dalmazia – Via Gorizia

· Via Dalmazia – Matteotti

· Lungomare N. Sauro – Via Gorizia

· Lungomare N. Sauro – Via Spalato

· Lungomare N. Sauro – Via Addis Abeba

· Lungomare N. Sauro – Via Matteotti

· Lungomare N. Sauro – Piazzetta INPS

· Piazza A. Gramsci – colonnina Di Vagno

· Lungomare Trieste

· Lungomare Trieste – Corsia centrale inversione di marcia

· Lungomare Trieste – Via Ballestrero ( inversione di marcia ) GIRO DI BOA

· Ritorno

· Piazzale IV Novembre – Corso Vittorio Emanuele II

· Corso Vittorio Emanuele II – Via Melo

· Corso Vittorio Emanuele II – Via Argiro ARRIVO della 10 Km