Pallanuoto, Under 18 baresi padroni dell'Interregionale

Giovani baresi della pallanuoto in evidenza nella piscina Comunale di Potenza dove l'altro giorno si sono disputate le finali del Campionato Interregionale (Puglia, Calabria, Basilicata) Under 18.

Leader indiscussa la Waterpolo Bari e terzo posto per i giovani del Cus.

È stato il primo anno che la società del Cus ha partecipato a questa competizione, tra l’altro con una squadra formata in prevalenza da under 16, giocatori che competono anche nel campionato di serie C della prima squadra.

“Questo campionato è stato affrontato – ha spiegato il tecnico Daniele Di Pasquale - per permettere ai nostri giovani giocatori di rapportarsi con gente più grande sia anagraficamente che fisicamente. Possiamo ritenerci soddisfatti perchè hanno risposto bene e sono riusciti a salire sul podio”.

La fase finale ha visto scontrarsi 4 squadre: il Cus Bari, la Waterpolo Bari, la Mediterranea Taranto e la Airon Conversano. La semifinale è stata un derby che ha visto fronteggiarsi le squadre baresi con la netta superiorità della Waterpolo, società tra le più quotate nel settore, che ha vinto per 14-3. Nella finale per il 3-4 posto, invece, il Cus Bari ha affrontato la formazione di Conversano vincendo per 9-6.

“Il divario con chi ha meritatamente vinto, sia per capacità tecniche che per la qualità del gioco espresso, è tanto e lo si è visto nella semifinale. Ma bisogna evidenziare il talento dei nostri giocatori che nonostante la giovane età hanno giocato molto bene. Ora non ci resta che lavorare, tanto, per affrontare le finali under 16”.

In vasca tutta la squadra ha fatto bene. Da evidenziare è la performance del portiere Luciano Giotta, under 16 e portiere in seconda della prima squadra. Nell’ultima gara ha parato due rigori e ha effettuato altri interventi importanti dando sicurezza alla squadra e