Pallanuoto, Cus Bari all'assalto del Napoli

Il Cus Bari della pallanuoto vince ancora e si prepara per il big match. Questo il responso dello scorso fine settimana giunto dalla piscina Oltrè di Noci dove si è disputata l’undicesima gara del campionato di pallanuoto maschile serie C – girone 7, e che ha visto il Cus Bari vincere contro la squadra ospite del Prota Giurleo per 20-4.

Ottima prestazione per i biancorossi, sempre più formazione da battere in questo campionato. La gara di Noci valeva per il secondo turno di ritorno. Una vittoria netta che lascia appagati: “Siamo molto soddisfatti – ha commentato il tecnico Michele Scarpa – la squadra è in ottima forma e facendo un raffronto con la partita giocata fuoricasa a marzo, non possiamo che attestare il buon lavoro svolto”.

In vasca il Cus Bari ha dominato dall’inizio alla fine e l’intera squadra ha avuto modo di mettere in mostra le proprie qualità. In particolar modo Gianluigi Foglio ha saputo gestire gli attacchi avversari, Enrico Provenzale ha avuto una marcia in più, siglando 6 reti. Da segnalare anche la parentesi di gioco di Luciano Giotta, secondo portiere cussino, under 16. Ha difeso egregiamente la porta del Cus Bari, parando anche un rigore.

“Veniamo da una prestazione di spicco sia nella fase difensiva che in quella offensiva e abbiamo alzato la media realizzativa su l’uomo in più. Nella partita è stata determinante l’intensità di gioco in tutti i 4 tempi”.

Con questa vittoria, il Cus si piazza al primo posto insieme ai Lions Napoli, ma con una partita in più. Ora il turno di riposo prima della sfida diretta: “Adesso la cosa più importante è lavorare in queste due settimane che ci separano dalla partita a Napoli il 2 giugno. Lì dobbiamo arrivare con maggiore concentrazione, Impegnandoci per fare un’ottima partita e raggiungere il nostro obiettivo: batterli e superarli in classifica”.