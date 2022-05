Nuoto, Bari si prepara al Memorial Lorusso

Bari ed il Cus si preparano ad ospitare il “13° Memorial Nuoto Michele Lorusso”, meeting nazionale di nuoto che si svolgerà il 28-29 maggio 2022 nella piscina del Centro Universitario Sportivo di Bari, base metri 50, acqua dolce, 6 corsie, blocchi start track.

All'appuntamento parteciperanno le società che presenteranno atleti/e regolarmente tesserati F.I.N. per la stagione 2021/2022. Le gare sono riservate alle categorie Esordienti A, Ragazzi, Juniores e Assoluti (in questa ultima categoria verranno raggruppati i Cadetti e i Seniores) e si svolgeranno con cronometraggio automatico a cura della F.I.C.R..

Gli atleti gareggeranno in serie formate in base ai migliori tempi. Ogni Società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti. Gli atleti potranno partecipare a massimo 5 gare. Alla società 1a classificata verrà assegnato il Trofeo “13° Memorial Nuoto Michele Lorusso”. Le prime 5 Società classificate saranno premiate con coppe e targhe. Le rappresentative regionali non concorreranno alla classifica finale di Società. I primi tre atleti per stile, categoria e sesso saranno premiati con medaglie.

Alle migliori prestazioni tecniche maschili e femminili, Esordienti A ed Assoluta verrà assegnato un premio speciale. In caso di parità per le migliori prestazioni, varrà la seconda migliore prestazione.