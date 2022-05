Trofeo Costa del Sud, posticipo dal 17 al 25 settembre

Riceviamo e pubblichiamo una nota informativa di Roberto Maizza, presidente del Comitato Regionale Sport Puglia e Delegato allo Sport in Città Metropolitana: "Rendiamo noto il rinvio della manifestazione "II Trofeo Costa del Sud", a seguito di una riunione con gli organi della Città Metropolitana, comunica che “il II Trofeo Costa del Sud” verrà posticipato dal 17 al 25 Settembre, in quanto è intenzione dell’Amministrazione a nome del Sindaco Antonio Decaro, di unire il Trofeo Costa del Sud, ad un evento organizzato della Città Metropolitana, per regalare ai cittadini un unico evento che possa unire tutti gli sportivi, gli appassionati e le famiglie che sappiamo già parteciperanno numerose.

Si è voluto quindi evitare di frammentare gli eventi sportivi in due tranche, proprio per creare una settimana all’insegna del divertimento, ad un target sportivo molto più ampio, sport, aggregazione, sociale e inclusione, promuovendo in tutta l'area metropolitana regionale e Nazionale, attività coordinamento e promozione sportiva, coinvolgendo, associazioni sportive, oratori e scuole di ogni ordine e grado".