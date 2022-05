Barion, quattro trionfi al Canoagiovani

Il Circolo Canottieri Barion mette tutti in riga anche a Castel Gandolfo dove lo scorso fine settimana si è disputato il "Canoagiovani", il più importante circuito agonistico a livello giovanile promosso annualmente dalla Federazione.

Una manifestazione che ogni anno segna un significativo incremento di partecipanti accrescendo il livello sia quantitativamente che qualitativamente. In questo modo, le nuove leve si avvicinano alla canoa divertendosi e imparando i valori e i benefici dello sport. La squadra del Barion composta da 9 atleti si è difesa totalizzando 4 podi: oro nel C1 2000 metri cadetti B per Caterino Cosimo, bronzo per Valente Luca nella stessa gara, bronzo per il k2 2000 metri cadette A formato da Marinelli Laura e Favaro Ludovica e bronzo per il k2 2000 metri allievi B di De Palo Domenico e Lupo Mattia. Quinto posto su 14 partecipanti per Tortora Mariachiara nel k1 2000 metri cadette A, decimo per la più piccola del gruppo Mihaila Maria nel k1 420 allieve B femminile (alla sua prima gara in campo nazionale). Buona prestazione anche di Santeramo Federica nel k1 2000 metri cadette B che cade in acqua prima dell'arrivo.