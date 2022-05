Tigri Bari, l'ultimo ruggito stagionale nel derby di Lecce contro Bros

Atto finale dei playoff per le Tigri Rugby Bari chiamate all'ultimo ruggito stagionale nel derby di domani pomeriggio (15.30) a Martignano contro il Bros Lecce. Salentini che hanno disertato i precedenti due appuntamenti playoff, ma che per domani stanno preparando una degna accoglienza alla formazione del capoluogo di regione. Per il derby sarà consentito l'ingresso gratuito e si venderà cara la pelle di fronte al team barese di mister Scarano al quale resta comunque l'obiettivo minimo di conservare il secondo posto nella griglai playoff che vede promossa alla finalissima per la B l'Arechi Salerno.

"Non staremo di certo a guardare - la promessa del dirigente barese, Carmine Volpetti - potendo anche contare sui rientri di Veronico e Sebastiani. I ragazzi sono carichi ed il morale è alto". Nella truppa che partirà domattina - alle 11.30 - da Parco Due Giugno, mancheranno ancora la terza linea Criscito ed il tallonatore Martellotta, entrambi squalificati: “Rimane l'amaro in bocca per ultime 2 sconfitte all’ ultimo secondo – le parole del dirigente Carmine Volpetti -. Se ne farà tesoro e si inizierà subito a lavorare per la stagione prossima guidati da Bergamasco come direttore tecnico”.

L'elenco convocati per domenica 22 maggio: Arbues, Scarano, Berardi, Castiello, Cataldo, Cirasola, Cisaria, Dall’occo, Lisco, Pastore, Longo, Portincasa, Portincasa, Minichino, Napoletano, Narcio, Sebastiani, Antonelli, Veronico, Cervelli, Genchi, Valerio.