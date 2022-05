Bari si rifà il look con piccole opere di ripristino degli impianti sportivi pubblici

In attesa che si parta a pieno regime con le attività estive all'aria aperta, sono partiti i lavori di ripristino degli impianti sportivi pubblici della città di Bari. È in corso la sistemazione di piccole opere nei diversi campetti di quartiere.

Oggi tocca alle porte del campo di calcio del parco di via Suglia a Japigia mentre ieri è stato il turno del campetto in erba sintetica di viale delle regioni al San Paolo. Si stanno utilizzando delle porte rinforzate con un’anima in acciaio della lunghezza di 40 cm per garantire una maggiore stabilità e resistenza.

"Infine – le parole dell’assessore allo sport Pietro Petruzzelli – abbiamo ripristinato le retine dei canestri del lascito Garofalo e del playground di via Minervino a Palese e quelle dei campi da basket di parco 2 giugno.

Sono piccoli interventi di manutenzione che però ci permettono di utilizzare al meglio le diverse strutture sportive che abbiamo realizzato in questi anni in tutti i quartieri della città”.