A Bari torna il divertimento del "Di Cagno Estate"

Una full immersion di sport e divertimento dalle 7:30 alle 14:00 per bambini da 0 a 14 anni, con possibilità di tempo prolungato.

Tutta qui l’offerta per l’estate che dal dal 13 giugno torna al Centro Sportivo Di Cagno Abbrescia il Di Cagno Estate. Organizzato con Associazione Arcobaleno Bari e in collaborazione con Amatori Volley Bari e Adria Bari, dalle 7:30 alle 14:00, sarà un contenitore di tantissime attività e discipline sportive per bambini e bambine dai 3 ai 14 anni e proporrà come di consueto anche l’organizzazione e la struttura della scuola dell’infanzia per i più piccoli da 0 a 3 anni, con possibilità di trasporto e tempo prolungato su prenotazione fino alle 18:00.

Un’iniziativa imperdibile, per trascorrere nel verde l’estate in città, nell’unica struttura di Bari all’aperto e con oltre 24 mila mq a disposizione dei bambini, nel pieno rispetto delle linee guida emanate dal Governo sulle attività dei campi estivi. Le attività saranno svolte all’aperto, con spazi dedicati e zona playground all’ombra. In caso di pioggia sarà previsto l’utilizzo delle palestre e delle zone coperte dell’Istituto Di Cagno Abbrescia.

Bonus disponibili:

possibilità di utilizzo bonus INPS centro estivo e servizi integrativi per l’infanzia (previa comunicazione del Governo);

possibilità di utilizzo bonus COMUNALE centro estivo e servizi integrativi per l’infanzia (previa comunicazione dell’Amministrazione Comunale);

Attività e discipline:

attività: gioco sport, attività motoria prevalentemente individuale, psico motricità, english lessons, equitazione;

discipline sportive consentite: tennis, padel, beach tennis, calcio, basket, pallamano, beach volley, pallavolo, scherma;

attività ludico-ricreative: laboratori manuali, giochi di ruolo, giochi sulla sabbia.