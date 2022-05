Lo spettacolo del Taekwondo Team approda in Puglia

Il World Taekwondo Demonstration Team sbarca in Puglia. E precisamente ad Alberobello, in provincia di Bari, il prossimo 25 maggio. Si tratta della squadra dimostrativa coreana che si esibirà in vista del Grand Prix nella prima settimana di giugno, gara per la qualificazione olimpica alla quale parteciperà anche il campione olimpico pugliese Vito Dell'Aquila. e del campionato italiano per le categorie dei più piccoli. Un tour in Italia che il 25 maggio approderà ad Alberobello per una dimostrazione di taekwondo alquanto coreografica (rottura tavolette e affini...). Il punto di arrivo sarà proprio al Foro Italico di Roma per il primo fine settimana di giugno dove apriranno il weekend con gare di varie categorie. Una Coppa Italia dove ogni regione d'Italia si sfiderà per il titolo di categoria.

La squadra dimostrativa del World Taekwondo è stata fondata nel 2009 e ha svolto un ruolo di primo piano nella promozione del Taekwondo in tutto il mondo mostrando le tecniche del Taekwondo al pubblico principalmente durante le cerimonie ufficiali di eventi sportivi come Giochi Olimpici, Giochi Olimpici della Gioventù, Universidad e campionati WT promossi o riconosciuti. Il WT Demonstration Team si è esibito anche in occasioni speciali e luoghi come la Città del Vaticano, il quartier generale delle Nazioni Unite e il Museo del CIO per trasmettere un messaggio di pace attraverso il Taekwondo come motto di WT "La pace è più preziosa del trionfo". La missione del WT Demonstration Team non si limita alla promozione del Taekwondo, ma si estende anche ai contributi alla pace nel mondo attraverso l'amato sport, il Taekwondo. Memorabile la più recente performance del gruppo ad America's Got Talent 2021.