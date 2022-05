Trofeo Farina per Trenta ore per la vita con Agebeo

Domenica 22 Maggio alle ore 9:00, l’Associazione Agebeo – amici di Vincenzo onlus organizza un quadrangolare di beneficenza di calcio a 11 “Fair play” in memoria di Vincenzo Farina. L’obiettivo è raccogliere fondi per il proseguimento dei lavori al “Villaggio dell’ accoglienza trenta ore per la vita per Agebeo”.

Il Villaggio dell’accoglienza darà la possibilità a numerose famiglie, l’ospitalità necessaria durante tutto il percorso di cura dei propri figli, ricoverati presso il centro pediatrico oncologico del Policlinico di Bari.

Il torneo si svolgerà presso il “Capocasale” di Bari- S.Girolamo,concesso gratuitamente, ed alla quale va il più sentito ringraziamento.

L’organizzazione è stata seguita dall’Associazione di genere socio educativa e culturale “Cucciolo”, in collaborazione con la Uisp, con il comitato Provinciale di Bari e con l’Associazione Barimania.

L’evento gode del patrocinio gratuito della Federazione Italiana Giuoco Calcio- Lega Nazionale Dilettanti Comitato di Bari e della Commissione Sport e cultura del Comune di Bari.

Quattro le squadre aderenti al torneo, con in campo gli atleti di: Agebeo, Uniconune, Barimania e Vigili del fuoco.