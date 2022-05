Tigri Bari, sconfitta a testa alta contro la capolista Salerno

Perde ma non sfigura il team delle Tigri Rugby Bari che nel penultimo atto della poule promozione per andare in serie B giocato ieri al Della Vittoria alza bandiera bianca perdendo di misura di fronte alla polista Arechi Salerno già promossa alle finalissime per il salto di categoria.

Sotto gli occhi del ds Mauro Bergamasco (venerdì pomeriggio e ieri mattina ha svolto riunioni tecniche con gli allenatori dalle varie categorie), i rugbisti baresi si sono arresi ai campani solo alle battute finali della contesa: "Anche questa - dice mister Scarano - è stata persa all’ultimo minuto dopo aver dominato per lunghi tratti. A 15-7 a dieci minuti dalla fine e 15-14 a tempo praticamente scaduto, è finita purtroppo 15-19 nonostante una prestazione eccezionale contro i primi della classe. In 14 per tutto il secondo tempo per un rosso al nostro tallonatore Martellotta il ns tallonatore, la squadra ha sfoderato comunque una prova di cuore, testa e gambe".

"Confermiamo il secondo posto in classifica - conntinua Scarano - in attesa dell’ultima giornata in concomitanza della sconfitta del Benevento a Palermo. Il gioco espresso ci pone nell’Elite delle pretendenti alla promozione per la prossima stagione".

Le mete di ieri sono state messe a segno da Alessandro Scarano e da Alberto Pastore Alberto. Domenica prossima gran finale a Lecce contro i Bros: "Siamo nella fase della stagione - conclude il mister - dove bisogna iniziare a programmare la prossima e il suo preziosissimo contributo - dice riferendosi a Bergamasco - lo sta già dando. Stiamo gettando delle basi solide per diventare un punto di riferimento nel movimento rugbistico pugliese. Il suo valore aggiunto, la sua esperienza e la sua visione stanno portando e porteranno sempre di più a iniziare un percorso di crescita molto solida e duratura".

RISULTATI (quarta di ritorno playoff): Palermo-Benevento 39-7; Napoli-Bros Lecce 10-0 (a tavolino); Bari-Salerno 15-19.

CLASSIFICA: Arechi 39; Bari 25; Palermo 23; Benevento 23; Lecce 18; Napoli 5.