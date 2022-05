Canoa Polo, Marton Bari esordio stagionale ok

Esordio ok per la Marton Club Bari di canoa polo nel turno inaugurale del campionato nazionale di serie B maschile disputato lo scorso fine settimana ad Amalfi.

"La giornata - dice il numero uno della Marton, Marcello Angarano - è andata abbastanza bene. Abbiamo vinto quattro partite e perse due. Una contro la diretta concorrente per la promozione, ovvero l'Offredi di Amalfi, terminata 5-6 con un gol annullato negli ultimi due minuti in maniera alquanto inspiegabile. Rete che ci avrebbe permesso di pareggiare. L'altra sconfitta è arrivata contro Comunale Firenze che ha già una squadra in serie A1 e pertanto non può essere promossa. Siamo fiduciosi perché avremo un mese e mezzo di tempo per preparare al meglio la seconda giornata. Potremo intensificare gli allenamenti in barca, sinora abbastanza limitati. Il tecnico Antonio Fraddosio è molto soddisfatto del rendimento dei ragazzi e quindi guardiamo al futuro con estrema speranza e fiducia".

Prossima giornata a Roma nel laghetto dell'EUR 2 e 3 luglio.

I RISULTATI DELLA PRIMA GIORNATA: Can. Ichnusa - Marton C.C. 2-8; Marton C.C - C.N. Posillipo 5-2; Marton C.C. - C.C. Offredi 5-6; Marton C.C.- Urbe Roma 6-0; Comunali Firenze - Marton 6-3; Can. EUR - Marton C.C. 1-10.

La squadra barese: Mastrandrea Enrico (capocannoniere del campionato con 15 gol), Tafuni Pietro, Loiodice Michele, Ranieri Francesco, Valerio Gaetano, Di Bari Michele, Fraddosio Antonio allenatore.