"Race for the cure", 15mila cuori uniti nella solidarietà

Quindicimila cuori uniti nel segno della solidarietà e dello sport hanno battuto all'unisono oggi a Bari per la corsa della solidarietà per la ricerca contro i tumori al seno. "Più di 15 mila persone hanno corso, veleggiato, passeggiato e regatato per la raccolta fondi contro il tumore al seno nel segno di "Race for the Cure", associazione che ha organizzato una festa ed una giornata splendida in un mare di gente festosa. Grazie alla Komen per aver riportato la festa a Bari", il commento dell'assessore allo sport Pietro Petruzzelli.