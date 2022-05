Judo Team Iacovazzi in alto con Anelli, De Tullio e Finestrone

Una medaglia di argento e due di bronzo per la società valenzanese Judo Team Iacovazzi che cala un tris di medaglie e successi ai campionati Italiani di varie categorie con i suoi atleti più rappresentativi.

Dal campionato italiano Juniores Under 21 andato in scena nelle scorse ore al Palazzetto dello Sport Palapellicone di Ostia Roma, Giuseppe De Tullio ottiene un prestigioso terzo posto nella categoria meno 66 chili al termine di una gara esaltante. Resta un piccolo rammarico per l'incontro perso nella semifinale che doveva essere vinto. Belle prestazioni ma poco fortunate con i sorteggi per Mattia Tocci (kg.-81) che ,dopo aver vinto il primo incontro, perde con i due terzi Lupu e Salvetti. Paolo Parise esce con dignità al primo turno dopo aver lottato ad armi pari con il terzo classificato Schiraldi nella categoria (kg.-66).

In quel di Ostia, Ilaria Finestrone conquista la medaglia di argento per gli Juniores meno 48 chli agli Italiani. A Lodi, bronzo per la Simona Anelli al Trofeo Italia Lombardia nella categoria -44 chili dopo 4 incontri di alto livello. Ginevra Cafaro non supera i quarti nonostante abbia dato tutta se stessa con orgoglio.