Bari internazionale con l'Euro Tour di Sup

Due giorni all'insegna degli sport acquatici ed in particolare del sup. Bari si trasforma in centro di raccolta internazionale grazie al circuito dell'Euro Tour di Sup, disciplina a via di mezzo tra la canoa e lo sci nautico affiliata a Federcanoa e Fisw. Uno sport che offre la possibilità di stare a contatto con l'acqua e con il mare. Palcoscenico della manifestazione sportiva è stata la spiaggia barese del Lido "Il Trampolino". Struttura ideale per uno sport del genere.

Più di cento gli atleti in gara, in arrivo da ogni parti di Europa. Quattordici le tappe complessive del tour. Quella barese è stata organizzata dall'associazione "Bigeye Scuola di Stand Up Paddle".

"E' bello ospitare manifestazioni come questa - le parole dell'assessore allo sport del Comune, Pietro Petruzzelli - perché stiamo lavorando molto nella promozione degli sport nautici come questo. Per cercare di avvicinare sempre più Bari e i baresi al mare". Numerosa, infatti, la partecipazione delle donne e di tanti ragazzi.