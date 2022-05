Bari, torna la "Race for the cure"

Dopo due anni di assenza causa Covid, Bari riapre le porte e il cuore nel nome della solidarietà e per la ricerca contro i tumori del seno. Si correrà per la "Race for the Cure", prima manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno, domenica 15 maggio.

Tante le altre attività in programma a partire da domani 13 maggio nel Villaggio Race allestito in Piazza Libertà, punto di raccolta e di partenza della gara. Sempre nel Villaggio ci saranno aree mediche e tematiche nelle quali saranno offerti gratuitamente esami diagnostici di screening per le principali patologie femminili e dove si potrà partecipare a tante iniziative di sport, fitness, sana alimentazione e benessere psicologico.

"Race for the Cure" è organizzata con la collaborazione di Regione Puglia, Comune di Bari, AReSS Puglia, Università degli Studi di Bari, Coni, Esercito Italiano, SIAE, Ospedale “Gemelli” Roma, Aeronautica Militare, Confindustria, Ordine dei Farmaci, Commissione Difesa Vista onlus, Fidal, Fip, Fig, Fipav, Fiv, Surfing, CSV San Nicola, MIC.

LE GARE - La gara competitiva si sviluppa su un percorso di 5 chilometri, così come la non competitiva. La passeggiata, invece, sul percorso di 5 chilometri o, a scelta, su quello da 2 chilometri sul lungomare di Bari. Alla Race for the Cure possono iscriversi uomini, donne e bambini ed è prevista la categoria “Donne in Rosa” riservata alle donne che hanno affrontato o stanno affrontando un tumore del seno. A loro è dedicata un’area speciale per iscriversi, ritirare la borsa gara con la t-shirt, il cappellino e il pettorale rosa e per incontrarsi ma anche condividere emozioni ed esperienze.

COME ISCRIVERSI - E’ possibile iscriversi con una donazione minima di 13 €, ma donando di più si contribuisce al progetto della Carovana della Prevenzione per aiutare Komen Italia a raggiungere sempre più donne che non possono prendersi cura della propria salute. L'iscrizione è una donazione e permette di partecipare alla corsa o alla passeggiata.

On line dal sito https://racebari.komen.it/la-race/iscrizioni/ oppure presso le sedi Susan G. Komen Italia – Comitato Regionale Puglia in Via Melo da Bari 195, Bari (orari: lun-ven 9.00 - 18.00, Tel: 080.8642690-1 Cell: 346.03.14.796), presso i punti iscrizione di Bari e provincia tramite conto corrente postale (n. 85950038) e bonifico bancario presso Banca Sella (IBAN: IT17G0326803210052966541910) specificando nella causale: Race Bari 2020– Numero “X” iscritti. Presentando poi la ricevuta del pagamento al Villaggio Race e la scheda iscrizione compilata, l’iscrizione sarà formalizzata. Direttamente al Villaggio Race. Gli atleti competitivi devono iscriversi e trasmettere i propri dati a bariroadrunnersclub@libero.it - fax 080 5521691. La 5 Km è inserita nel calendario FIDAL.