Circolo della Vela di Bari su tutti i podi Ilca 6 e Ilca 7

Successo strepitoso per la squadra Ilca del CV Bari che nel fine settimana appena trascorso, accompagnata dagli istruttori Riccardo Sangiuliano e Luca Bergamasco, ha partecipato al Campionato zonale - Tappa di Gallipoli con i suoi atleti. Al termine delle prove organizzate nelle acque gallipoline l’intero podio in classe Ilca 6 e Ilca 7 è andato agli atleti biancorossi. Primo tra i 13 partecipanti in Ilca 7 è stato Ciro Basile seguito a ruota dal compagno di squadra Alberto Divella, che è arrivato anche primo tra gli Under 21, e da Giampiero Menza, primo tra i master. Assente giustificato Alessandro Maravalle impegnato in un raduno federale under 21 a cui è stato concesso un punteggio frutto della media delle ultime regate zonali a cui ha partecipato.

Storia identica per gli Ilca 6 dove Pietro Paolo Semeraro ha conquistato il primo posto assoluto e primo Under 17 seguito da Paolo Pettini, secondo assoluto e primo Under 19, e da Gabriele Amodio, terzo assoluto. Prima femminile Alice Iorfida. Sesto Gabriele Porcelli e settimo Vittorio Latrofa. Tra i 40 iscritti in Ilca 4, invece, quarto posto assoluto e terzo tra gli Under 16 per Federico Anelli, seguito da Simone Moretti, 13esimo, Roberto Toscano, 16esimo, e Pino Colella, 25esimo.

Molto soddisfatto dei più giovani l'istruttore Luca Bergamasco: «È il primo anno che questi ragazzi che hanno da poco terminato la scuola vela hanno deciso di mettersi alla prova iniziando a regatare con risultati interessanti come quello di Federico Anelli. Queste regate per loro sono dei banchi di prova continui e servono anche a crescere seguendo e confrontandosi con chi va in barca da più tempo».

Da giovedì a domenica la squadra Ilca sarà impegnata nel raduno FIV Under 21 a Torbole che precede l'Europa Cup. Certo, per arrivare a questi risultati ci vuole tempo e tanta dedizione. E tutto inizia da quando si è piccoli con il primo approccio alla pratica di questo sport. E in questo senso da sempre il CV Bari si prodiga attraverso i corsi per ragazzi, per avvicinare nuove giovani leve.

I corsi partiranno il prossimo 6 giugno e sono destinati a bambini e ragazzi a cura del Circolo della Vela di Bari. Otto quelli in programma tra giugno e luglio. E, novità per questo 2022, tra la fine di agosto e gli inizi di settembre, al rientro in città dopo le vacanze estive, sono stati inseriti altri tre corsi di vela.

Ciascuno della durata di cinque giorni, i corsi si terranno dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 per ragazzi dai 6 ai 13 anni divisi in due fasce d’età: 6-11 e 12-13 anni. Ogni fascia di età sarà ulteriormente divisa in due livelli: iniziazione o perfezionamento, in base all’esperienza velica di ciascun corsista. Le iscrizioni si apriranno il 17 maggio. I corsi si terranno dal 6 al 10 giugno; dal 13 al 17 giugno; dal 20 al 24 giugno; dal 27 giugno al 1° luglio; dal 4 all’8 luglio; dall’11 al 15 luglio; dal 18 al 22 luglio; dal 25 al 29 luglio. E poi dal 22 al 26 agosto; dal 29 agosto al 2 settembre; dal 5 al 9 settembre.

A curarli uno staff di istruttori abilitati dalla Federazione Italiana Vela che, con preparazione ed esperienza, avvicineranno i ragazzi, grandi e piccoli, al bellissimo mondo dello sport della vela, fatto di grande passione per il mare, per l’ambiente e la natura.

Per le uscite in barca è consigliato indossare un costume da bagno, delle scarpette da mare chiuse o allacciate (no infradito) e la maglietta ed il cappellino forniti all’atto della iscrizione. Si suggerisce altresì di munirsi di protezione solare con elevato fattore di protezione e di portare con sé un asciugamano e indumenti asciutti di ricambio.