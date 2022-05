Pallanuoto, il Cus Bari trionfa a Pozzuoli

Cus Bari della pallanuoto trionfante nel match giocato nei giorni scorsi alla piscina Play off Water Village di Pozzuoli dove, per la nona gara del campionato di pallanuoto maschile serie C – girone 7, la squadra barese ha superato i padroni di casa per 5-8.

“Abbiamo giocato una buona partita – ha affermato il tecnico biancorosso Michele Scarpa – siamo stati più brillanti rispetto la precedente sfida. Siamo stati bravi a gestirla sempre dall’inizio alla fine”.

Ancora una volta si sono dimostrati fondamentali i ragazzi under 16. Anche nella vasca di Pozzuoli hanno realizzato delle reti importanti, con un’elevata intensità di gioco, che sono servite al Cus Bari a condurre il gioco senza troppe pressioni. 3 goal sono arrivati su superiorità numerica e bene ha fatto il portiere barese Martino Orsi che ha parato anche un rigore, sui due assegnati alla Play off. Tutta la squadra ha giocato bene, ma di certo l’uomo partita è stato di certo Daniele Di Pasquale con le sue 4 realizzazioni.

Grazie a questa vittoria il Cus Bari si mantiene nel gruppetto delle inseguitrici della Lions Napoli. Questa come la formazione barese ha una partita in meno ed è al comando con 18 punti, a punteggio pieno.