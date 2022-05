Canottaggio, Barion da record a Piediluco

Chiusra col botto nella seconda e ultima giornata del meeting nazionale di canottaggio a Piediluco per il Circolo Canottieri Barion che torna a casa con due bronzi storici.

Il primo lo conquistano il doppio ragazzi al primo anno formato da Pasquale Tamborrino e Leonardo Bellomo, al culmine di una bellissima gara finita ex aequo con gli amici della Canottieri Lario.

L’altra medaglia di bronzo arriva dal singolo ragazze di Alessandra Quaranta dopo una gara tiratissima al fotofinish per la medaglia d’argento. Finale A conquistata anche dal doppio ragazze di Chiara Tamborrino e Sofia Caliandro che si piazzano al 6º posto. Altri piazzamenti meritevoli da parte di Pasquale Tamborrino che conquista il 2º posto in finale B sul singolo ragazzi all’ottava gara in due giorni poco dopo la regata del doppio. Quinto posto in finale B sia per il doppio juniores di Luigi Tamborrino e Michelangelo Quaranta che per il doppio misto Canottieri Mestre di Giuseppe Bellomo, terzi tra i doppi senior B.

Ora testa all’appuntamento dell’anno dei Campionati Italiani.